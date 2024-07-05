Konya Ticaret Odası: Gazze’deki soykırımı unutturmayacağız

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Zulme uğrayan Filistin halkının yanında olduğunu ve İsrail’in saldırganlığına karşı durmaya devam edeceğini net bir şekilde her platformda ortaya koyan Konya Ticaret Odası (KTO), İsrail saldırılarına yönelik sert bir kınama mesajı yayımladı.

KTO tarafından yapılan açıklamada, Gazze’de 7 Ekim 2023 tarihinden beri büyük bir katliam yaşandığına dikkat çekildi. Dokuz aydır devam eden İsrail saldırılarında çoğunluğu çocuk ve kadın olan yaklaşık 40 bin Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 2 milyon kişinin göçe zorlandığı ifade edildi.

Yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Gazze’de 7 Ekim 2023 tarihinden beri insanlık tarihinin büyük katliamlarından birine şahit olmaktayız. 9 aydır devam eden İsrail saldırılarında çoğunluğu çocuk ve kadınların olduğu 40 bine yakın Filistinli hayatını kaybederken 2 milyon kardeşimiz göçe zorlandı.

Gazze’de hastaneler, ibadethaneler, okullar, sığınma kampları gözü dönmüş İsrail’in saldırılarında bombalandı. İsrail’in işgal ve katliamları tüm dünyanın gözü önünde gerçekleştirildi. Filistinlilerin nesiller boyu yaşadıkları topraklara el konulmasını hedefleyen bu saldırılar, hem bir insanlık hem de bir savaş suçudur.

Filistin topraklarında işlenen suçlardan dolayı İsrail’in hesap vermesi, suçların sorumlularının yargılanması ve cezalandırılması için uluslararası toplumu daha da geç olmadan sorumluluk üstlenmeye çağırıyoruz.

Türkiye bu süreçte, İsrail üzerindeki baskının artırılması amacıyla insani yardımlara ek olarak diplomasi, ticaret ve hukuk alanında pek çok adım attı.

KTO olarak, İsrail’in saldırganlığının ve Filistin halkına yaptığı zulmün karşısında durmaya, kardeş Filistin halkının özgürlük ve hukuk mücadelesini savunmaya devam edeceğimizi beyan ederiz.

İsrail’in saldırılarını meşrulaştırma ve gündemden düşürmeye yönelik çabalarına izin vermeyeceğiz. Üzerinden ne kadar süre geçerse geçsin Gazze’deki soykırımı unutturmayacağız.

Filistin halkının onurlu mücadelesine destek verdiğimizi bir kez daha kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.”