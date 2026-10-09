Konya Ticaret Odası’nda Başkan Selçuk Öztürk’le yola devam

Konya Ticaret Odası’nın 3 Ekim 2026’da gerçekleştirilen Meclis ve Meslek Komiteleri Üyeliği Seçimlerinin sonuçlarının kesinleşmesinin ardından Yönetim Kurulu seçimleri tamamlandı. Yeni Meclis üyelerinin katılımıyla tek liste üzerinden gerçekleştirilen seçimlerde Selçuk Öztürk, oy birliğiyle yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilerek güven tazeledi.

Yapılan seçimlerde yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Selçuk Öztürk (Başkan), Fahreddin Özkul, Hasan Yılmaz, İsmail Hakkı Karaca, Mehmet Çakır, Mehmet Çiğdem, Osman Bağcı, Ömer Çoktosun, Ramazan Erkuş, Samet Tekelioğlu, Serhat Yaya. Seçimlerde Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra Disiplin Kurulu üyeleri ve TOBB Genel Kurulu delegeleri de belirlendi.

Meclis üyelerine ve çalışma arkadaşlarına teşekkür

Seçimlerin ardından Meclis üyelerine hitap eden KTO Başkanı Selçuk Öztürk, sürecin Odanın köklü geçmişine, kurumsal büyüklüğüne ve üyelerinin temsil gücüne yakışır şekilde tamamlandığını belirterek, “Şahsıma ve Yönetim Kurulumuza oy birliğiyle gösterdiğiniz teveccüh için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi. Yeni dönemde Odanın organlarında görev üstlenen çalışma arkadaşlarını kutlayan Öztürk, yönetim kademelerinde görevlerini devreden isimlere de Konya ve ülke için verdikleri emek ve sundukları hizmetler dolayısıyla teşekkür etti. Öztürk, yeni dönemde de birlik ve beraberlik içerisinde Odaya ve şehre değerli hizmetler kazandırmaya devam edeceklerini ifade etti.

“Kazanan Konya’mız ve iş dünyamız olmuştur"

Seçim sürecinin üyelerle aralarındaki güçlü bağın ve dayanışmanın yanı sıra Konya’nın birlik ve beraberliğini de yansıttığını vurgulayan Öztürk, “Kıymetli desteklerini bizlerle paylaşan iş dünyamızı temsil eden dernek ve vakıflarımızın, meslek odalarımızın temsilcilerine gönülden teşekkür ediyorum. Bir kez daha vurgulamak istiyorum; kazanan Konya’mız ve iş dünyamız olmuştur. Bu güçlü birlikteliğin, ortak hedeflerimize ulaşma yolunda çalışmalarımıza güç katacağına ve Konya’mızın ülke ekonomisindeki payını daha da artıracağına inanıyorum.” ifadelerini kullandı. Konya Ticaret Odasının üyelerinin emeğiyle büyüyen, birlik ve beraberliğiyle güçlenen bir kurum olduğunu belirten Öztürk, bu çatı altında kendilerini bir araya getiren temel anlayışın Konya’ya hizmet etme iradesi ve şehrin geleceğine karşı duydukları sorumluluk olduğunu söyledi.

Yeni dönemde ortak akıl ve istişare vurgusu

Yeni dönemde de kardeşlik hukukunu gözeten, farklı düşünceleri ortak akılda buluşturan ve birlik ve beraberliği koruyan hizmet anlayışıyla hareket edeceklerini belirten Öztürk, “Konya Ticaret Odası, üyelerinin emeğiyle büyüyen, birlik ve beraberliğiyle güçlenen bir kurumdur. Bu çatı altında bizleri bir araya getiren, Konya’ya hizmet etme iradesi ve şehrimizin geleceğine karşı duyduğumuz sorumluluktur. Bugün bu iradeyi hep birlikte güçlendirerek, ortak akıl ve şehrimizin hedefleri etrafında kenetlendiğimiz yeni bir dönemin kapısını açıyoruz. Ahilik kültürümüzün dürüstlük ve dayanışma anlayışı, vakıf geleneğimizin insana verdiği değer ve inancımızın hizmeti yücelten ilkeleri, çalışmalarımıza yön vermeye devam edecektir. Konya, çalışarak büyüyen, üreterek güçlenen ve girişimcilerinin gayretiyle geleceğini inşa eden bir şehirdir. Tüccarımızın, sanayicimizin ve bütün üyelerimizin emeği, şehrimizin ekonomik gelişiminin temelidir. Bizler de bu emeğin karşılık bulması, işletmelerimizin gelişmesi ve Konya’mızın daha ileriye gitmesi için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. Yeni dönemde hedefimiz, Konya’nın gücünü büyütmek, iş dünyamızın ufkunu genişletmek ve Odamızın hizmetlerini daha ileriye taşımaktır. Şehrimize değer katan çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürecek, bugüne kadar birlikte başardıklarımızın üzerine yeni başarılar ekleyeceğiz.”

“40 bin üyemizin sorumluluğunu taşıyoruz”

Konuşmasında üyelerin haklarının gözetilmesine ve kendilerine duyulan güvenin gereğinin yerine getirilmesine dikkat çeken Öztürk, üstlendikleri görevleri üyelerin emaneti olarak gördüklerini söyledi. Öztürk, “Odamızın gerçek sahibi, rızkını Odamızla paylaşan üyelerimizdir. Bu çatı altında görev yaparken 40 bin üyemizin sorumluluğunu taşıdığımızı hiçbir zaman unutmayacağız. Odamızın sahip olduğu her değerde üyelerimizin emeği bulunmaktadır. Bu emeğin karşılığı olan haklarını daima gözetmenizi istirham ediyorum. Alacağımız her kararda, yapacağımız her işte üstlendiğimiz görevlerin üyelerimizin emaneti olduğu bilinciyle hareket edeceğiz. Konya Ticaret Odası adının bulunduğu her yerde aynı sorumlulukla çalışacak, bizleri büyük bir teveccühle seçen üyelerimizin güvenine layık olmak için üstlendiğimiz her görevi en iyi şekilde yerine getirmeye gayret edeceğiz. Bu dönemde de birlik ve beraberliğimizle Konya’mıza güzel hizmetler kazandıracağız. Hepimizin ortak gururu, üyelerimizin refahına, iş dünyamızın gelişimine ve şehrimizin geleceğine sunduğumuz katkılar olacaktır” dedi.

En yaşlı üye Metin Ortakarpuz’un başkanlığında yapılan ilk Meclis toplantısında Ali Çınar da Meclis Başkanı seçildi. Meclis Başkanlığı görevine seçilen Ali Çınar yaptığı teşekkür konuşmasında, “Odamız örnek bir şekilde birlik ve beraberlik içerisinde seçimlerini gerçekleştirdi. Yeni dönemde birlikte şehrimize hizmet edeceğiz” dedi.

Meclis Başkanlık Divanı listesi:

Meclis Başkanı: Ali Çınar

Ömer Faruk Okka (Meclis Başkan Yardımcısı), Mehmet Ali Çiftçi (Meclis Başkan Yardımcısı), Selman Arslan (Meclis Katibi), Mehmet Beserek (Meclis Katibi), Meryem Betül Özkardeş (Meclis Katibi)

TOBB Genel Kurul Üyeleri listesi:

Selçuk Öztürk, Lütfi Can Başaran, Ramazan Biberci, Abdullah Çiçek, Ali Kaya, Ali Umur,

Erol Çirik, Hasan Burak Kaleli, Hasan Hüseyin Motuk, Mehmet Ali Çiftçi, Mehmet Tosun, Muammer Esat Karapınar, Muhammed Şeker, Mustafa Durak, Nuh Kaygısız, Seviban Kuşyılmaz, Targun Polat.

Disiplin Kurulu Üyeleri listesi:

Hasan Murat Güçlü, Sedat Göncü, Menduh Abaz, Fatih Olgun, Yusuf Çimen.