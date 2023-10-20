Konya Ticaret Odası’nda Meslek Komiteleri İstişare Toplantıları başladı

İBRAHİM ÇİÇEKÇİ/KONYA

Konya Ticaret Odası’nda, “Mobilya ile Ağaç Ürünleri İmalatı ve Toptan ve Perakende Ticareti” konusunda iştigal eden 18. Meslek Komitesi’nin istişare toplantısı, Komiteye bağlı Oda üyelerinin katılımıyla KTO Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Mobilya ve ağaç ürünleri sektörünün sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantıda üyeler görüş ve taleplerini Oda yönetimine ilettiler. Toplantının açılış konuşmalarını Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk ve 18. Meslek Komitesi Üyesi Mustafa Bayam’ın açılış konuşmalarını yaptığı toplantıda Konya Orman Bölge Müdürü Cafer Bal katılımcıların sorularını cevaplandırdı.

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, önceki dönemde yetmiş meslek komitesinin tamamında istişare toplantıları gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, yeni dönemde bu toplantı zincirini yeniden planladıklarını söyledi. Başkan Öztürk, “Şehrimiz sektörlerindeki durumu ve üyelerimizin talep ve önerilerini Meslek Komiteleri İstişare Toplantılarımızda değerlendireceğiz. Bu dönemde yine meslek komitesi üyelerimizle bir araya gelerek istişarelerimize devam edeceğiz. Yetmiş Komitemizin tamamından üyelerimizle bir araya gelerek sektörleri ile ve işlerini konuşacağımız toplantı zincirimizin ilkini bugün 18. Meslek Komitemizle gerçekleştiriyoruz. İlgili meslek komitelerimizin sektörlerinin sorunlarını burada ele alarak çözümüne ilişkin yerel ve merkezi boyutta çalışmalar yapacağız. Aynı zamanda hem ülkemizin, hem şehrimizin ekonomi gündemindeki gelişmeleri değerlendirerek geleceğe ilişkin öngörülerimizi paylaşacağız” dedi.

Meslek Komitesi İstişare Toplantılarının bir diğer amacının da Konya Ticaret Odası ve iştiraklerinin üyelere verdiği hizmetleri, sağladığı imkânları anlatmak olduğunu belirten Öztürk şöyle devam etti; “Konya Ticaret Odası üyelerimizin desteği ile son yıllarda ticaret ve sanayimizi geliştirmek adına yaptığı yatırımlarla büyük bir aile haline gelmiştir. KTO Karatay Üniversitemiz, Hava Parkımız, Konya Ticaret Odası Teknoloji Ve Eğitim Kampüsü (KTOTEK) içerisinde yer alan Model Fabrikamız, Dış Ticaret Merkezimiz, Mesleki Eğitim Merkezimiz gibi iştiraklerimiz var. Bu iştiraklerimizi tanıtarak, buralarda verilen hizmetleri, faaliyetleri anlatarak, buralardan üyelerimizin alabileceği hizmetleri aktarmak ve anlatmak olacaktır.”

18. (Mobilya İle Ağaç Ürünleri İmalatı ve Toptan ve Perakende Ticareti) Meslek Komitesi adına Komite Üyesi Mustafa Bayam sektörün sorunlarına ilişkin bilgiler verdi. Bayam, “Toplantının düzenlenmesinden dolayı Konya Ticaret Odası’na ve Başkanımız Selçuk Öztürk’e teşekkür ediyoruz. Toplantıda görüş ve fikir alış verişi yaparak ahşap ürünleri ve mobilya sektöründe öncü bir konuma nasıl ulaştırabiliriz, mobilya sektöründeki değişim ve fırsatları nasıl daha iyi bir konuma getirebiliriz, her yıl büyüyen sektörden Konya olarak nasıl daha pay alabiliriz, iç ve dış piyasada, devamlılığı sağlayarak farklı ülkelere nasıl ihracat yapabiliriz konularını üyelerimizin katkılarıyla ele alacağız. Düzenlemiş olduğumuz toplantının sektörümüzdeki üyelerimize fayda sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

Açılış konuşmaların ardından söz alan üyeler sektörleri ile ilgili talep ve görüşlerini dile getirdi. Konya Orman Bölge Müdürü Cafer Bal katılımcıların sorularını cevaplandırdı.