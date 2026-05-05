Konya Ticaret Odası’nda vergi mevzuatı masaya yatırıldı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Konya Genç Girişimciler Kurulu (GGK) organizasyonuyla, Konya Defterdarlığı ve Konya Vergi Denetim Kurulu katkılarıyla Konya Ticaret Odası (KTO) ev sahipliğinde “Güncel Vergi Mevzuatı ve Yeni Gelişmeler” semineri gerçekleştirildi. KTO Konferans Salonu’nda düzenlenen

programa; KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Vergi Denetim Kurulu Başkanı Haluk Özyürek, Konya Defterdarı Yusuf Hamzaoğlu, Konya Defterdarlığı Grup Müdürü Mehmet Say, Konya Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Özarpa, KTO Yönetim Kurulu Üyesi Serhat Yaya ve iş dünyasının temsilcileri katıldı.

Program iş dünyası için önemli bir fırsat

Programın açılış konuşmasını yapan TOBB Konya GGK İcra Kurulu Başkanı Muharrem Erhan Öncan, verginin girişimciler için ticari hayata atılmanın en somut göstergelerinden biri olduğunu belirterek, programın iş dünyası için önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti. TOBB Konya Genç Girişimciler Kurulu olarak, Konya’da girişimcilerin her adımında yanlarında olmaya çalıştıklarını belirten Öncan; “Biliyorsunuz, bir girişimci için vergiyle tanışmak aslında o girişimin kağıt üzerinde değil, sahada da gerçekleştiğinin en somut ispatıdır. Yani vergi ödemeye başlamak, 'Ben artık bu piyasada ben de varım' demenin bir nevi tescilidir. Katılımınız için hepinize çok teşekkür ediyor; programımızın hem şehrimiz hem de işletmelerimizin geleceği için verimli geçmesini temenni ediyorum” dedi.

“Mevzuata hakimiyet rekabetin belirleyicisi”

Programda konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk ise, günümüz ekonomik koşullarında işletmeler için yalnızca üretim ve ticaretin değil, mevzuata hâkimiyetin de büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Öztürk, “İçinden geçtiğimiz küresel ekonomik süreçte işletmelerimizin rekabet gücünü belirleyen en önemli unsurlardan biri de mevzuata hâkimiyet olmuştur. Ticaret artık doğru üretim kadar doğru bilgiyle hareket etmeyi ve değişimleri yakından takip etmeyi gerektiriyor” dedi.

Vergi sisteminin ekonomik yapıdaki rolüne de değinen Öztürk, verginin sadece bir yük değil, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmanın teminatı olduğunu ifade ederek, “Kamu hizmetlerinin devamlılığı ve toplumsal refahın artırılması vergi sistemiyle mümkündür” diye konuştu.

“İş dünyası sade, öngörülebilir ve adil sistem bekliyor”

İş dünyasının en temel beklentisinin öngörülebilir ve adil bir vergi sistemi olduğunu vurgulayan Başkan Öztürk, özellikle üretim ve yatırım süreçlerinde mali yüklerin rekabet gücünü zayıflatmayacak şekilde düzenlenmesinin önemine işaret etti.

Dünyadaki başarılı örneklere dikkat çeken Başkan Öztürk, üretimi, Ar-Ge’yi ve ihracatı teşvik eden vergi politikalarının ülkeleri küresel rekabette öne çıkardığını belirtti. Öztürk, Türkiye’de de bu yönde atılacak adımların reel sektöre önemli katkılar sağlayacağını dile getirdi. Konya Ticaret Odası olarak üyelerin yaşadığı sorunları yakından takip ettiklerini ifade eden Başkan Öztürk, bu sorunların ilgili mercilere iletilerek çözüm süreçlerinde aktif rol üstlendiklerini belirterek; “Bugün gerçekleştirdiğimiz bu programı yalnızca bir bilgilendirme toplantısı olarak değil, kamu ile iş dünyası arasındaki iletişimi güçlendiren önemli bir platform olarak değerlendiriyoruz” dedi. TOBB Konya Genç Girişimciler Kurulu’nun organizasyondaki rolüne de değinen Öztürk, genç girişimcilerin ekonominin dinamizmini temsil ettiğini belirterek kurulun bu tür etkinliklerle iş dünyasına önemli katkı sunduğunu ifade etti. Başkan Öztürk, Konya Defterdarı Yusuf Hamzaoğlu’na, Konya iş âleminin talep ve beklentilerine gösterdiği hassasiyet, çözüm odaklı yaklaşımı ve yapıcı iş birliği anlayışı nedeniyle teşekkür etti.

Programda güncel vergi uygulamaları ele alındı

Açılış konuşmalarının ardından Öncan moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturumda; Konya Vergi Denetim Kurulu Başkanı Haluk Özyürek, Konya Defterdarı Yusuf Hamzaoğlu ve Konya Defterdarlığı Grup Müdürü Mehmet Say tarafından güncel vergi mevzuatı ve yeni gelişmelere ilişkin kapsamlı bilgiler paylaşıldı. Seminer, katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.