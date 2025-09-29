Konya Ticaret Odası'ndan Bosna Hersek'e tarihi adım

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya Ticaret Odası (KTO), Meclis ve Meslek Komiteleri üyelerinden oluşan 250 kişilik güçlü bir heyetle Bosna Hersek’te önemli temaslarda bulundu. Saraybosna ve Teşanj’da gerçekleştirilen ziyaretler, ikili iş görüşmeleri, fuar katılımı ve imzalanan iş birliği protokolleriyle Türkiye–Bosna Hersek ekonomik ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısını araladı.

Konya heyeti, Bosna Hersek programı kapsamında ilk olarak 19. Teşanj Uluslararası Ekonomi Fuarı’nı ziyaret etti. Ardından Saraybosna’da düzenlenen Konya–Bosna Hersek İkili İş Görüşmeleri (B2B) programında Bosna Hersek’ten 37 firmanın katılımıyla toplam 93 görüşme gerçekleştirildi. Bu görüşmelerde, otomotiv yan sanayinden gıdaya, makine imalatından enerjiye kadar geniş bir yelpazede iş birliği fırsatları ele alındı. Türkiye’nin Saraybosna Ticaret Müşaviri Atalay Aydoğdu da organizasyona katılarak Bosna Hersek ekonomisi ve ikili ticaret ilişkilerinin geleceği hakkında bilgi paylaştı.

Program çerçevesinde Konya Ticaret Odası, Bosna Hersek iş dünyasını temsil eden en önemli kurumlarla da bir araya geldi. Bosna Hersek Dış Ticaret Odası ile imzalanan iş birliği protokolü, karşılıklı ticaretin artırılması, ortak projeler geliştirilmesi ve üçüncü ülke pazarlarına birlikte açılım imkânlarını kapsarken; Bosna Hersek Federasyonu Ekonomi Odası ile imzalanan protokol, sürdürülebilir ticaretin geliştirilmesine yönelik müşterek çalışmalara zemin hazırladı. Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, imzalanan protokollerin yalnızca bugünün değil, yarının yatırımlarının da teminatı olduğunu vurguladı.

Kurumsal faaliyetler uluslararası boyuta taşındı

Bu yıl Eylül ayı Meclis ve Müşterek Meslek Komiteleri toplantısını Saraybosna’da gerçekleştiren Konya Ticaret Odası, kurumsal faaliyetlerini de uluslararası boyuta taşımış oldu. Toplantıda başarılı çalışmalar yürüten Meslek Komiteleri ödüllerini alırken, yapılan değerlendirmelerde Konya’nın üretim gücü, ihracat vizyonu ve uluslararası markalaşma sürecine katkı sağlayacak adımlar öne çıkarıldı.

Bosna Hersek programının en önemli aşamalarından biri de Konya–Saraybosna İş Forumu Gala Programı oldu. Geniş katılımla düzenlenen bu programda Bosna Hersek Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Dr. Denis Zvizdić, Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Bosna Hersekli üst düzey yetkililer ile iş dünyasının temsilcileri yer aldı. Konuşmalarda Türkiye ve Bosna Hersek’in tarihî kardeşlik bağlarının yalnızca geçmişte kalmadığı, ekonomik iş birlikleriyle geleceğe taşındığı vurgulandı.

“Atılan adımlar yarının yatırımına dönüşecek”

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, yaptığı konuşmada Konya’nın Türkiye–Bosna Hersek ekonomik iş birliğinin lokomotif şehirlerinden biri olduğunu belirterek, “Attığımız adımlar sadece bugünün değil, yarının da yatırımına dönüşecektir” dedi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Saraybosna’da kurulan köprülerin yalnızca ticaretin değil; dostluğun, kardeşliğin ve ortak geleceğin köprüleri olduğunu ifade ederken, Konya Valisi İbrahim Akın da Bosna Hersek’in Türkiye için kalpte özel bir yere sahip olduğunu, burada atılan adımların iki ülkenin yanı sıra bölgenin barış ve refahına da katkı sağlayacağını dile getirdi. Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, Türkiye’nin Balkanlar’daki yatırımlarında Bosna Hersek’in öncelikli ülke olduğunu vurgularken, Konyalı iş insanlarının bu ziyaretini çok değerli bulduğunu belirtti. Dr. Denis Zvizdić ise Konyalı iş insanlarını Bosna Hersek’in altyapı, enerji, tarım ve turizm gibi sektörlerindeki yatırım fırsatlarını değerlendirmeye davet etti.

İşbirliği imkanları değerlendirildi

Konya heyeti, program boyunca üst düzey ziyaretler de gerçekleştirdi. Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçiliği’nde Büyükelçi Emin Akseki ile görüşmeler yapılırken, Bosna Hersek Parlamentosu’nda Temsilciler Meclisi Başkanı Dr. Denis Zvizdić ile de istişarelerde bulunuldu. Ayrıca Saraybosna Belediye Başkanı Samir Avdiç ziyaret edilerek, şehirlerarası iş birliği imkânları değerlendirildi.

"Kardeş Bosna Hersek ile ortak geleceği inşa edeceğiz"

Türkiye’nin en güçlü üretim merkezlerinden biri olan Konya, 2024 yılında 3,5 milyar dolarlık ihracatıyla ülkemizin en çok ihracat yapan 10 ili arasında yer aldı. Tarımdan otomotive, makine imalatından savunma sanayisine kadar geniş bir üretim kapasitesine sahip olan Konya, 200’den fazla ülkeye ihracat yapan 4 bini aşkın firmasıyla Türkiye–Bosna Hersek ekonomik ilişkilerine yön verecek güce sahiptir. Konya Ticaret Odası’nın Bosna Hersek programı, yalnızca iş dünyası buluşmalarıyla sınırlı kalmamış; aynı zamanda iki ülke arasındaki tarihî kardeşliği ekonomik iş birlikleriyle geleceğe taşıyan bir adım olmuştur. İmzalanan protokoller, gerçekleştirilen B2B görüşmeleri ve düzenlenen üst düzey ziyaretler, Türkiye–Bosna Hersek ilişkilerinin daha da güçlenmesine katkı sağlamıştır. Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, programı değerlendirirken, “Konya, dost ve kardeş Bosna Hersek ile birlikte ortak geleceği inşa edecek iradeye ve güce sahiptir. İş dünyamızın bu güçlü katılımı, Türkiye–Bosna Hersek iş birliğinin yeni bir vizyona kavuştuğunun en somut göstergesidir” ifadelerini kullandı.