Konya Ticaret Odası‘nın yeni meclis başkanı Ali Çınar oldu
Konya Ticaret Odası’nda gerçekleştirilen meclis başkanlığı seçiminde, mevcut yönetimin adayı Ali Çınar tek aday olarak girdiği seçimi kazanarak odanın yeni meclis başkanı oldu.
MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA
Konya Ticaret Odası’nda (KTO) meclis başkanlığı seçimi gerçekleştirildi. Mevcut yönetimin aday gösterdiği Ali Çınar, seçime tek aday olarak katıldı. Yapılan seçim sonucunda Çınar, Konya Ticaret Odası’nın yeni meclis başkanı seçildi.
Konya’da inşaat sektöründe faaliyet gösteren Ali Çınar, daha önce İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanlığı görevini de yürütmüştü. Çınar, yeni göreviyle birlikte Konya Ticaret Odası Meclis Başkanlığı görevini üstlendi.