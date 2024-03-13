‘Konya, tüm Türkiye İçin üreten bir şehir’

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde kalkınmayı sağlamak ve üretimi artırmak amacıyla asma, elma, yarı bodur kiraz, böğürtlen, ahududu, ceviz, badem, aronya, kayısı fidanı dağıtımını yaptı.

Daha önce başvuruları alınan çiftçilere fidan dağıtımı gerçekleştiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak tarımsal üretime destek olmak üzere çeşitli projeler yürüttüklerini, 2024 yılında da desteklemelerin devam edeceğini söyledi.

“Bugüne kadar 17 milyon fidan ve fide desteğinde bulunduk”

Başkan Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli hedeflerinden birisinin de kırsalda yaşayan vatandaşların gelirlerinin artırılması olduğunu belirterek, “Tarımsal destekler en önemli önceliğimiz. Bu bağlamda fidan ve fide desteğinde bulunuyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar 17 milyon fidan ve fide desteğinde bulunduk. Bu sezonda da vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda fidan dağıtımlarımızı gerçekleştiriyoruz. 28 ilçemizde geçen hafta itibariyle başlamıştık. Merkezdeki çiftçilerimizin talepleri doğrultusunda da elma, badem, kayısı, asma başta olmak üzere sertifikalı ve yüzde yüz garantili fidanları dağıtmış olacağız. Amaç üretimi artırmak, çiftçilerimizin alternatif ürünlerden gelirlerinin artmasını sağlamak. Bizimle beraber hareket eden tüm çiftçilerimize teşekkür ediyorum. Konya, sadece kendisi için değil tüm Türkiye için üreten bir şehir. Konya olarak üretmeye devam edeceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak da üreten tüm vatandaşlarımıza destek olacağız. Bol ve bereketli bir yıl olmasını temenni ediyorum. İnşallah bu fidanlar, hem çiftçimize kazanç olacak hem ülkemize üretim olacak. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Fidan desteğinden faydalanan çiftçiler de Başkan Altay’ın her zaman çiftçinin yanında olduğunu, bu alandaki desteklerden çok memnun olduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konya Büyükşehir’den çiftçilere tam destek

Konya Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı hedefleyip tarım alanındaki potansiyeli artırmak, çiftçilere destek olmak amacıyla tarımsal desteklemeler kapsamında çiftçilere fide-fidan-tohum desteklemelerini sürdürüyor.

Bu kapsamda bu yıl Konya genelindeki çiftçilere 75 bin 760 adet asma, elma, yarı bodur kiraz, böğürtlen, ahududu, ceviz, badem, aronya, kayısı fidanı dağıtımı yapıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından çiftçilere, 2019-2024 yılları arasında 54 milyon 538 bin lira maliyetle 17 milyon adet fidan ve fide desteği sağlandı.