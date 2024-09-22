Konya, Türkiye’nin en büyük “Yeşil Sanayi” zirvesine ev sahipliği yapacak

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

3. Sanayide Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Zirvesi ile ilgili bilgi veren Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, zirvede yeşil dönüşümün sanayiye etkisinden, finansmanına kadar tüm süreçlerin konuşulacağını söyleyerek, sanayiciler başta olmak üzere ilgi duyan herkesi davet etti.

İhracatın yüzde 30’u AB pazarına

Zirvenin Konya sanayisi için son derece önemli olduğunu ifade eden Büyükeğen, Konya’nın en önemli ihracat pazarlarının başında Avrupa Birliği (AB) ülkeleri geldiğinin altını çizdi. Büyükeğen, “İhracatımızın yüzde 30’unu AB ülkelerine gerçekleştiriyoruz. AB ülkeleri ise, 2030 yılına kadar karbon salınımını yüzde 55 azaltmayı, 2050 yılına kadar ise karbon sıfır olmayı hedefliyor. Dolayısıyla Yeşil Mutabakat ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması, sanayicilerimizi yakından ilgilendiriyor. Konya Sanayi Odası olarak biz de, sanayicilerimizin yeşil dönüşüm sürecine daha hızlı intibak edebilmeleri, Avrupa Birliği başta olmak üzere ihracat pazarlarımızdaki hakimiyetlerini kaybetmemeleri için yoğun bir çalışma programı yürütüyoruz. Bu yıl 3.’sünü gerçekleştireceğimiz Sanayide Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Zirvemiz, bu çalışmalarımızın başında geliyor” dedi.

Sanayicilere katılım çağrısı

3 farklı oturumda gerçekleştirilecek zirvede yeşil dönüşüm süreçlerinin tüm yönleri ile ele alınacağını aktaran Başkan Büyükeğen, sanayicileri ve ilgi duyan herkesi zirveye davet ederek, şöyle devam etti: “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’mızın himayelerinde, Ekonomi Gazetesi iş birliğinde gerçekleştireceğimiz zirvemizde, alanında uzman konuklarımızın yer aldığı 3 farklı oturum düzenleyeceğiz. Panelistlerimiz Türk sanayisinin yeşil dönüşümünden, sınırda karbon düzenlemesine, yeşil finansmandan, yatırım ve sürdürülebilirliğe kadar çok önemli bilgileri Konyalı sanayicilerimiz ve katılımcılarımızla paylaşacaklar. Konyalı sanayicilerimiz başta olmak üzere konuya ilgi duyan herkesi zirvemize davet ediyorum.” 25 Eylül 2024 tarihinde Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek 3. Sanayide Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Zirvesi’ne kso.org.tr adresinden kayıt yaptırılabiliyor.