Konya Un Sanayisi İSO'nun ilk 1000 devleri arasında gücünü bir kez daha gösterdi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırması, Konya sanayisinin üretim gücünü bir kez daha ortaya koydu. Listede Konya'dan 17 firma yer alırken, en dikkat çeken başarı ise un sanayisinden geldi.

Daha önce açıklanan İSO Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer alan iki Konyalı un firmasına, bu yıl İkinci 500 listesine giren Al-San Meram Un, Hekimoğlu Un, Tekbaş Un ve Büyük Hekimoğulları Un da eklendi. Böylece Konya'nın İSO'nun İlk 1000 Büyük Sanayi Kuruluşu arasındaki un fabrikası sayısı altıya yükselirken, şehir un sanayisindeki lider konumunu bir kez daha tescillemiş oldu.

Türkiye'nin "tahıl ambarı" olarak anılan Konya, güçlü tarımsal altyapısını sanayiye dönüştüren üretim modeliyle yalnızca hammadde üretiminde değil, işlenmiş gıda sanayisinde de ülke ekonomisine yön veren merkezlerden biri olmayı sürdürüyor. Özellikle un sektöründe yapılan yatırımlar, yüksek üretim kapasitesi ve kalite anlayışı, Konya'yı sektörün öncü şehirlerinden biri haline getiriyor.

"Bu başarı emeğin ve vizyonun sonucudur"

Orta Anadolu Un Sanayicileri Derneği Başkanı Hüseyin Emre Tekbaş, İSO'nun İlk 1000 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer alan dernek üyesi Ova Un, Eksun Gıda, Bifa Bisküvi, Al-San Meram Un, Hekimoğlu Un, Tekbaş Un ve Büyük Hekimoğulları Un firmalarını kutladı.

Tekbaş, küresel ekonomide belirsizliklerin yaşandığı bir dönemde elde edilen bu başarının, sektörün üretim gücünü ve rekabet kabiliyetini açıkça ortaya koyduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Küresel ölçekte ekonomik belirsizliklerin ve zorlu piyasa koşullarının yaşandığı bu dönemde elde edilen bu önemli başarı, kararlılığın, vizyonun ve emeğin en somut göstergesidir. Türkiye'nin İlk 1000 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında yer alan firmalarımızın başarısı, yalnızca şirketlerimiz için değil, Konya'mız ve un sektörümüz adına da büyük bir gurur kaynağıdır. Üretim, yatırım ve istihdam sağlayan firmalarımız ülkemize katma değer üretmeye devam ediyor. Konya un sanayisi, güçlü altyapısı, modern tesisleri ve yetişmiş insan kaynağıyla önümüzdeki yıllarda çok daha büyük başarılara imza atacaktır."

İSO'nun açıkladığı listede yer alan firmaların başarısının, Konya'nın sanayi ve tarıma dayalı üretim modelinin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdiğini ifade eden Tekbaş, listeye giren tüm firma yöneticilerini ve çalışanlarını tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Konya'nın son yıllarda tarım ve gıda sanayisinde gerçekleştirdiği yatırımların, un sektöründeki ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artırdığına dikkat çekilirken, İSO İlk 1000 listesinde yer alan firma sayısındaki artışın da şehrin üretim ve ihracat potansiyelinin önemli bir göstergesi olduğu değerlendiriliyor.