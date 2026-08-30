Konya üretimde vites yükseltti: 5 milyar dolarlık dış ticaret

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MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya Ticaret Odası, şehrin ekonomik ve sosyal yapısını kapsamlı verilerle değerlendiren “2025 Yılı Konya Ekonomi Raporu”nu yayımladı. Nüfustan eğitime, sanayiden tarıma, dış ticaretten enerjiye, turizmden ulaşıma kadar çok sayıda göstergeyi Türkiye karşılaştırmalarıyla ele alan rapor, Konya ekonomisinin güçlü yönlerini, gelişme alanlarını ve gelecek dönemde öncelik verilmesi gereken konuları ortaya koydu.

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, 2025 Yılı Konya Ekonomi Raporu’na ilişkin değerlendirmesinde küresel ve ulusal ekonomik gelişmeler ile Konya ekonomisinin güçlü yönlerini ve gelecek dönem önceliklerini değerlendirdi.

“KÜRESEL EKONOMİDE REKABET YENİ BİR BOYUTA TAŞINDI”

2025 yılının küresel ekonomide belirsizliklerin ve kırılganlıkların devam ettiği bir dönem olduğunu belirten Öztürk, jeopolitik gerilimlerin, bölgesel çatışmaların, korumacı ticaret politikalarının, yüksek faizlerin ve tedarik zincirlerindeki değişimin ekonomik kararlar üzerinde belirleyici olduğunu ifade etti.

Öztürk, Türkiye ekonomisine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “Türkiye ekonomisi, küresel gelişmelerin ve uygulanan ekonomi politikalarının etkisi altında şekillendi. Enflasyonla mücadele, fiyat istikrarının sağlanması ve ekonomik dengelenmenin güçlendirilmesi temel öncelikler oldu. Tüm zorluklara rağmen ülkemiz, güçlü üretim altyapısı, ihracat kabiliyeti, girişimci insan kaynağı ve özel sektörünün değişen şartlara uyum sağlama gücüyle büyümesini sürdürdü.”

“KONYA’NIN EN BÜYÜK AVANTAJI GÜÇLÜ VE ÇEŞİTLENDİRİLMİŞ EKONOMİK YAPISIDIR”

Konya’nın 2025 yılında da Türkiye ekonomisine değer katmayı sürdürdüğünü belirten Öztürk, şehrin ekonomik dayanıklılığına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Konyamız, güçlü ve çeşitlendirilmiş ekonomik yapısıyla Türkiye ekonomisine değer katmaya devam etti. Köklü ticaret kültürümüz, gelişmiş sanayi altyapımız, tarımsal üretim gücümüz, yetişmiş insan kaynağımız ve girişimci iş dünyamız şehrimizin en büyük avantajlarıdır. Konya iş dünyasının zor şartlar karşısında gösterdiği dayanıklılık ve üretme iradesi, geleceğimize duyduğumuz güveni daha da artırmaktadır.”

“RAPORUMUZ GELECEĞE YÖNELİK KAPSAMLI BİR YOL HARİTASIDIR”

2025 Yılı Konya Ekonomi Raporu’nun şehrin mevcut ekonomik yapısının yanı sıra risklerini, fırsatlarını ve gelecek dönem önceliklerini de kapsadığını ifade eden Öztürk, raporun geniş bir kesime kaynaklık edeceğini belirtti:

“Raporumuz, Konya’nın bugünkü ekonomik gücünü gösteren, karşı karşıya bulunduğu risklere dikkat çeken ve geleceğine yönelik öncelikleri belirleyen kapsamlı bir yol haritasıdır. İş dünyamızın, kamu kurumlarımızın, yatırımcılarımızın, akademisyenlerimizin ve karar alıcılarımızın yararlanabileceği güçlü bir kaynak oluşturduk.”

Rapor kapsamında değerlendirilen verilerin Konya’nın üretim gücü yüksek, ihracata açık, farklı sektörlere dayanan ve girişimcilik kapasitesi güçlü bir ekonomiye sahip olduğunu gösterdiğini kaydeden Öztürk, su ve iklim riski, finansmana erişim, ihracat pazarlarının çeşitlendirilmesi, nitelikli insan kaynağı ve yüksek katma değerli üretimin önümüzdeki dönemin temel gündemleri olacağını vurguladı.

“HEDEFİMİZ ÜRETİM GÜCÜMÜZÜ DAHA YÜKSEK KATMA DEĞERE TAŞIMAKTIR”

Konya ekonomisinin geleceğine yönelik temel hedeflerini de paylaşan Öztürk, değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı:

“Dijital teknolojiler, yapay zekâ, verimlilik ve yüksek katma değerli üretim alanlarında yaşanan hızlı gelişmeler ülkeler ve şehirler arasındaki rekabeti yeni bir boyuta taşımıştır. Hedefimiz, Konya ekonomisini daha yüksek katma değer üreten, teknolojiye dayalı ve verimlilik odaklı bir yapıya taşımaktır. Üretimde niteliği artırmak, ihracat pazarlarımızı çeşitlendirmek, işletmelerimizin dijital dönüşüm kapasitesini geliştirmek ve nitelikli insan kaynağımızı güçlendirmek zorundayız. Konya’nın sahip olduğu üretim tecrübesini teknoloji, tasarım, inovasyon ve güçlü markalarla buluşturduğumuzda ulusal ve uluslararası rekabette çok daha güçlü bir konuma ulaşacağımıza inanıyorum.”

RAPORDAN ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

Konya, nüfusuyla Türkiye’nin altıncı büyük ili

Konya’nın nüfusu 2025 yılında 2 milyon 343 bin 409 kişiye ulaştı. Konya, bu nüfusuyla Türkiye’nin altıncı büyük ili olma konumunu korudu. Şehrin net göç hızı eksi 1’den eksi 0,4’e yükselerek göç dengesinde önceki yıla göre kısmi bir iyileşmeye işaret etti.

12 organize sanayi bölgesi ve 150 sanayi sitesi

Konya’da 2025 yılı itibarıyla 12 organize sanayi bölgesi ve 150 sanayi sitesi bulunuyor. Bu alanlardaki 28 bin 529 faal iş yerinde yaklaşık 228 bin kişi çalışıyor. Otomotiv yan sanayi, makine, tarım makineleri, plastik, mobilya, metal, döküm, gıda, inşaat malzemeleri ve ambalaj sektörleri Konya’nın çeşitlendirilmiş sanayi yapısında öne çıkıyor.

209 ülkeye ihracat, 1,74 milyar dolar dış ticaret fazlası

Konya’nın 2018 yılında 2,6 milyar dolar olan dış ticaret hacmi, 2025 yılında yaklaşık 5 milyar dolara ulaştı. Şehir, 3,36 milyar dolarlık ihracat ve 1,62 milyar dolarlık ithalatla 1,74 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 207,6 olarak gerçekleşti. Konya, 2025 yılında 209 ülkeye ihracat yaptı. İmalat sanayisinin toplam ihracattaki payı ise yüzde 96,8’e ulaştı.

Türkiye’deki sertifikalı tohumun yüzde 27,5’i Konya’da üretildi

Konya’da 2025 yılında 371 bin 463 ton sertifikalı tohum üretildi. Türkiye’deki toplam sertifikalı tohum üretiminin yüzde 27,5’ini karşılayan Konya’da üretim, bir önceki yıla göre yüzde 25 arttı. Organik tarım alanı yüzde 230, organik ürün miktarı ise yüzde 106 artış gösterdi.

Su ve iklim riski ekonomik bir mesele hâline geldi

Konya, Türkiye’deki toplam tarım alanlarının yüzde 7,84’üne sahip bulunuyor. Ancak yağışların azalması ve yeraltı su seviyelerindeki düşüş nedeniyle bitkisel üretim 2025 yılında yüzde 15,8 geriledi. Raporda su kaynaklarının verimli kullanılması, modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması, kuraklığa dayanıklı ürünlerin geliştirilmesi ve yeraltı suyu kullanımının kontrol altına alınması şehrin geleceği açısından stratejik öncelikler arasında gösterildi.

Güneş enerjisinde Türkiye liderliği

Konya’nın lisanssız elektrik üretim kapasitesi 2025 yılında 1.544 megavatı aştı. Bu kapasitenin yüzde 99,06’sı güneş enerjisinden oluştu. Konya, güneş kaynaklı lisanssız elektrik kurulu gücünde Türkiye’de ilk sırada yer aldı.

Eğitimde güçlü altyapı, nitelikli insan kaynağında büyük potansiyel

Konya’da Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı 2 bin 13 okulda 424 bin 518 öğrenci eğitim görürken, 33 bin 182 öğretmen görev yaptı. Mesleki eğitim kapsamındaki öğrenci sayısı 70 bin 741’e ulaştı. Yükseköğretimde 67 bin 848 lisans öğrencisine sahip olan Konya, lisans öğrencisi sayısında Türkiye’nin dördüncü ili oldu.

Tasarım kapasitesinde Türkiye’nin ilk 10 ili arasında

Konya, 2025 yılında 1.658 tasarım başvurusuyla Türkiye’de yedinci sırada yer aldı. Tasarım tescillerinde de 1.773 adetle yedinci sıradaki konumunu korudu. Raporda bu kapasitenin ticari ürünlere, küresel markalara ve yüksek katma değerli ihracata dönüştürülmesinin önemine dikkat çekildi.

Ulaşım ve lojistikte stratejik merkez

Konya, 4 bin 417 kilometrelik devlet, il ve bölünmüş yol ağıyla Türkiye’de ilk sırada yer aldı. Şehirdeki toplam demiryolu ağı 770 kilometreye ulaşırken, 2025 yılında 3 milyon 372 bin 702 yolcu demiryoluyla seyahat etti. Demiryolu yük taşımacılığının artırılması, Mersin Limanı bağlantısının güçlendirilmesi ve lojistik maliyetlerin azaltılması, Konya’nın dış ticaret kapasitesini destekleyecek öncelikler arasında gösterildi.