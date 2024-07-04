Konya yılın ilk yarısında 1,659 milyar dolar ihracat yaptı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2024 yılı Haziran ayı ve ilk 6 Aylık dış ticaret verilerini açıkladı. Ocak - Haziran dönemini kapsayan yılın ilk yarısı ihracat rakamlarına göre Konya ihracatını yüzde 5,5 artırarak 1,659 milyar dolar ihracat yaptı. Türkiye ihracatından yüzde 1,53 pay alan Konya il bazında 10. sırada yer aldı. Konya’nın Haziran ayı ihracatı yüzde 10,9 azalarak 232,9 milyon dolar oldu.

TİM tarafından açıklanan ihracat verilerini değerlendiren Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, “Yılın ilk yarısında Türkiye'nin ihracatı yüzde 2,0 artarken aynı dönemde Konya'nın ihracatı yüzde 5,5 artarak 1,659 milyar dolara yükseldi. Haziran ayında iş günü eksikliğiyle oluşan düşüşe rağmen yılın ilk yarısında gerçekleşen olumlu ivmeyi daha da yukarı taşımak için Konya'nın küresel pazar payını artırmaya yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Konya'mız haziran ayında 9 günlük bayram tatiline rağmen 232 milyon 919 bin dolar ihracat yaptı. Böylece yılın ilk yarısı, Ocak-Haziran dönemindeki ihracatımız yüzde 5,5 artış ile 1 milyar 659 milyon dolar oldu. Üreten, ihracat yapan tüm sanayicilerimizi ve çalışanlarımızı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.