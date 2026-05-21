Konya’da 3. Mesleki Eğitim İstihdam Fuarı için imzaları atıldı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya Valiliği koordinasyonunda; Konya Sanayi Odası öncülüğünde, Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Organize Sanayi Bölgesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenecek olan 3. Konya Mesleki Eğitim İstihdam Fuarı’nın protokolü imzalandı. İş birliği protokolünün imzaları; Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk İyibildiren, Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ve İŞKUR İl Müdürü Önder Çiftçi tarafından atıldı.

"Mezun olan öğrencilerimize güçlü kariyer fırsatları sunmayı hedefliyoruz"

Düzenlenen imza töreninde Konuşan Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Mesleki Eğitim İstihdam Fuarı’nın iş dünyasının istihdamına katkı sunduğunu, öğrencilerin de iş olanaklarına önemli bir zemin hazırladığını söyledi. Vali Akın, fuarın hayırlı olmasını dileyerek, şunları ifade etti: “Mesleki eğitimde öğrenim gören 11. sınıf öğrencilerimizin son sınıfta yapacakları stajlarında kendilerine rehberlik etmek, firmalarla bağlantı kurabilmelerine vesile olmak ve diğer yandan mezuniyete hazırlanan 12. sınıf öğrencilerimizin istihdam bağlantılarına zemin hazırlamak üzere firmalarımızla, öğrencilerimizi bir araya getirmeyi amaçlıyoruz. İnşallah bu protokol ile hem iş dünyamızın ihtiyacına yönelik insan kaynağına katkı sağlamayı, hem de mezun olan öğrencilerimize güçlü kariyer fırsatları sunmayı hedefliyoruz. Protokolümüzün ve düzenlenecek fuarımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk İyibildiren, Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ve İŞKUR İl Müdürü Önder Çiftçi de, protokolün Konya istihdam piyasası için hayırlı olmasını diledi. Konuşmaların ardından, 3. Konya Mesleki Eğitim İstihdam Fuarı İş Birliği Protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Konya Mesleki Eğitim İstihdam Fuarı, önceki yıllarda olduğu gibi yine Konya Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilecek. Fuarda 100’e yakın çadırda sanayiciler, kurum ve kuruluşlar, fuarın uygulaması ‘geleceksende’ üzerinden daha önce eşleştirilen öğrencilerle buluşturulacak. Geçtiğimiz yıl Konya Mesleki Eğitim İstihdam Fuarı’nda 32 binin üzerinde firma-öğrenci eşleştirilmesi gerçekleştirilmişti.