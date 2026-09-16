Konya’da 60 bin TL ödeme ile faizsiz ev sahibi olma fırsatı: Divan Evleri’nde üye kayıtları başladı

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Konya’da geçmişten bugüne gerek belediyelerin öncülüğünde gerekse özel girişimlerle kooperatif modeliyle çok sayıda konut projesi hayata geçirildi. Kentte üst segment konut projelerinde de tercih edilen bu model, şimdi Sancak’ta hayata geçirilecek Divan Evleri ile devam ediyor.

ARSASI VE PROJESİ HAZIR

Konya’nın gelişen ve konut yatırımlarının yoğunlaştığı bölgelerinden Sancak’ta hayata geçirilecek Divan Evleri, toplam 360 daireden oluşacak.

Divan Evleri Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Bülent Ferli, projenin en önemli avantajlarından birinin hazırlık sürecinin önemli ölçüde tamamlanmış olması olduğunu belirterek, arsanın ve projenin hazır olduğunu, üye kayıtlarının ise başladığını söyledi.

600 BİN TL PEŞİNAT, AYLIK 60 BİN TL

Ev sahibi olmak isteyenlerin ödeme gücünü dikkate alan bir sistem oluşturduklarını ifade eden Ferli, 2+1 daireler için 600 bin TL peşinat ve aylık 60 bin TL ödeme planı belirlediklerini açıkladı.

Ferli, “Bugün konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız açısından en büyük problemlerden biri finansman maliyetleri. Yüksek faiz ortamında uzun vadeli konut kredilerinin oluşturduğu yük ciddi seviyelere ulaştı. Divan Evleri’nde kooperatif modelinin avantajlarını kullanarak üyelerimizin bütçelerini mümkün olduğunca zorlamayacak bir sistem oluşturmayı hedefledik” dedi.

“3 YIL İÇERİSİNDE TESLİM ETMEYİ HEDEFLİYORUZ”

Projenin takvimine ilişkin de bilgi veren Ferli, inşaat sürecinin planlı şekilde yürütüleceğini ve konutların üç yıl içerisinde üyelere teslim edilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Ferli, “Arsamız hazır, projemiz hazır. Üye kayıtlarımızı da başlattık. Bundan sonraki süreçte hızlı bir şekilde ilerleyerek Divan Evleri’ni üç yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Amacımız üyelerimizin güvenle dahil olabileceği ve sonunda nitelikli bir konuta sahip olabileceği güçlü bir kooperatif modeli ortaya koymak” ifadelerini kullandı.

YÖNETİMİNDE KONYA İŞ DÜNYASINDAN İSİMLER VAR

Divan Evleri Konut Yapı Kooperatifi’nin yönetiminde Konya iş dünyasından isimler de yer alıyor.

Kooperatifin yönetimini ASKON Konya Şube Başkanı Yusuf Çimen, Zivella Ofis’ten Bülent Ferli, Say Vana’dan Osman Oflaz, Petrotech Mühendislik’ten Ahmet Faruk Doğan, Hydrotime Hidrolik’ten Muhteşem Polat ve Mali Müşavir Murat İnce oluşturuyor.

Ferli, yönetimin iş dünyasındaki tecrübesini projeye yansıtmak istediklerini belirterek, sürecin şeffaflık ve güven esasına göre yürütüleceğini ifade etti.

SANCAK’TA 360 YENİ KONUT

Konya’nın son yıllarda hızlı gelişim gösteren bölgelerinden Sancak’ta yükselecek 360 dairelik Divan Evleri, kooperatif modeliyle ev sahibi olmak isteyenlere yeni bir alternatif sunacak.

Üye kayıtlarının başladığı projede, 2+1 daireler için 600 bin TL peşinat ve aylık 60 bin TL ödeme seçeneği uygulanırken, konutların üç yıl içerisinde teslim edilmesi planlanıyor.