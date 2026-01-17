Konya’da bağımlılıkla mücadelede örnek merkez

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Bağımsız Yaşam Derneği (BAYDER) Konya Eğitim Merkezi, bağımlılıkla mücadelede geliştirdiği kapsamlı rehabilitasyon modeliyle umut olmaya devam ediyor. Merkez bünyesinde çamaşırhane, berberhane, yemekhane, spor salonu ve yatakhaneler bulunurken, eğitim alan bireylere manevi değerler eğitimi, psikolog desteği ve düzenli akademik dersler sunuluyor.

Haftanın dört günü ders verilen merkezde, her gün kahvaltı sonrası bir saatlik kitap okuma saati uygulanıyor. BAYDER Genel Merkezi tarafından hazırlanan ve her üç ayda bir güncellenen yıllık müfredat doğrultusunda eğitimler sürdürülüyor. Çarşamba günleri ise gezi, at binme ve piknik gibi sosyal etkinliklerle katılımcıların sosyal hayata uyumları destekleniyor.

Sadece madde bağımlılığı değil, kumar bağımlılığına yönelik de tedavi ve eğitimlerin verildiği merkezde, mezun olan bireyler de süreç sonrası yalnız bırakılmıyor. Mezunlar en az ayda bir takip edilirken, belirli periyotlarla merkezde yeniden bir araya getiriliyor.

"Bir havuzu damla damla boşaltmaya çalışıyoruz"

Bugüne kadar 158 mezun verdiklerini belirten Bağımsız Yaşam Derneği Konya Kurucu Başkanı Hüseyin Bulmaz, Konya’daki bağımlılık tablosuna dikkat çekerek “Konya’da bile binlerce bağımlı var. Ortamlar çok kötü, maddelere ulaşım çok kolay. Zengin-fakir, dindar-seküler ayrımı yok. Bir havuza çağlayan gibi su akıyor, biz o havuzun altında damla damla boşaltmaya çalışıyoruz. Bir insanı kurtaran bütün insanlığı kurtarmış gibidir; biz işin tam da orasındayız. Bu iş biter mi? Biter. Ama bunun için yaptırımların çok güçlü olması gerekiyor" dedi.

"Eski karakterimizi kazanıyoruz"

Merkezde eğitim gören bireyler de yaşadıkları dönüşümü kendi sözleriyle anlattı. Merkezde herkesin birbirini kardeşi gibi gördüğünü ifade eden bir katılımcı, “Bağımlı olduğumu kabul etmiyordum. Aldığımız derslerle hayatımızı yeniden yoluna koymaya başladık” derken, bir başka katılımcı ise bağımlılığın etkisini, “Bağımlılık, insanı ailesini umursamaz, dostlarını kaybeden birine dönüştürüyor. Burada bunun beyinsel bir hastalık olduğunu öğrendik. Eski karakterimizi yeniden kazanmaya başladık" sözleriyle ifade etti.

13 yıllık madde geçmişi olduğunu söyleyen başka bir katılımcı da, “İlk günler çok zordu ama hocalarımız sahip çıktı. Kurtulmak için istemek ve mücadele etmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.

60 yaşındaki bir katılımcı ise 44 yıllık bağımlılık sürecinin aile hayatını nasıl etkilediğini anlatarak, “Yuvalarım dağıldı. Kaybettiklerimizin farkında değilmişiz. Kızımın desteğiyle buraya geldim, şimdi huzurluyum, mutluyum” dedi.