Konya’da balonlar Ali Hamza için uçtu

Ankara Valiliği tarafından 06.25.2729 doğrulama kodu ile onaylanan yardım kampanyası kapsamında, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) kas hastası 4,5 yaşındaki Ali Hamza Doğan için yürütülen bağış kampanyası süreci başarıyla tamamladı. Konya'da da ciddi bir bağış toplandı. Hedeflenen meblağa ulaşılması Doğan ailesinde büyük sevinç uyandırdı.

Kerem Nükte Gayrimenkul'ün davetini kabul ederek Konya’ya gelen Ali Hamza için unutulmaz bi etkinlik düzenledi. Bu kapsamda Ali Hamza için Kerem Nükte Gayrimenkul merkez ofis bahçesinde balon uçurma etkinliği gerçekleştirildi.

Yoğun katılımın olduğu etkinlikte Ali Hamza yalnız bırakılmadı ve yüzlerce kişi katıldı. Balonlar Ali Hamza için gök yüzüne bırakıldı. Doğan ailesi Kerem Nükte Gayrimenkul yöneticilerine ve katılan Konyalılara teşekkür etti.