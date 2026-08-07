Konya’da basın mensuplarına yönelik İHA-1 eğitimi tamamlandı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğü ile KTO Karatay Üniversitesi işbirliğinde, Konya’da görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarının mesleki kapasitelerini artırmak amacıyla hayata geçirilen "İHA-1 Ticari Pilot Eğitimi" programının ikincisi başarıyla tamamlandı.

KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (KARSEM) bünyesinde 03–06 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen ve dört gün süren kapsamlı eğitim programında, basın mensuplarına insansız hava araçlarının (İHA) güvenli ve profesyonel kullanımı konusundaki teorik ve pratik bilgiler aktarıldı.

Eğitimde hem teorik hem pratik uygulamalar yapıldı

Medya sektöründe son yıllarda kullanımı hızla yaygınlaşan drone teknolojisinin etkin ve mevzuata uygun şekilde kullanılabilmesini hedefleyen program yoğun ilgi gördü.

Eğitim sürecinde katılımcılara: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) mevzuatı ve hava sahası kuralları, İHA sistemlerinin teknik ve mekanik yapısı, Güvenli uçuşuş prensipleri ve acil durum yönetimi, Sahada etkin ve güvenli hava çekimi yapabilme teknikleri başlıklarında hem sınıf içi teorik dersler hem de uygulama alanında uçuş pratikleri yaptırıldı.

Basın mensuplarının saha kapasitesi güçlendiriliyor

Eğitim programının son günü KTO Karatay Üniversitesi Konferans Salonu’nda düzenlenen sertifika dağıtım törenine, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Tuncay Karabulut, Basın İlan Kurumu Konya Bölge Müdürü Halil İbrahim Parlak, Üniversitenin Kurumsal İletişim ve KARSEM yetkilileri ile kursiyer basın mensupları katıldı.

Haberde görselin önemi her geçen gün artıyor

Programın açılışında konuşma yapan İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Tuncay Karabulut, haber üretim süreçlerinde görsel ve havadan çekimlerin öneminin her geçen gün arttığı günümüzde, bu tür nitelikli eğitimlerin muhabirlerin ve kameramanların elini güçlendireceğini vurguladı. İletişim Başkanlığı olarak basın mensuplarının mesleki ve entelektüel kapasitelerini geliştirmeye yönelik projeler hayata geçirdiklerini ifade eden Karabulut, sertifika almaya hak kazanan basın mensuplarını tebrik ederek başarılar diledi. Karabulut, ayrıca eğitim programının düzenlenmesinde başta Rektör Ortaç olmak üzere, emeği geçen Üniversite personeline teşekkür etti.

Üniversite-kamu iş birliğiyle nitelikli eğitim hamlesi

KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç ise konuşmasının başında Üniversitenin akademik çalışmaları hakkında kısa bilgilendirme yaparak, kamu kurumları ve STK’larla işbirliği içerisinde gerek meslek mensuplarına ve gerekse mesleğe tabi olmayan, halkın ihtiyacı olan eğitimleri de verdiklerini dile getirdi. İletişim Başkanlığı işbirliğiyle ikincisi düzenlenen eğitim programının, basın mensuplarının teknoloji ile birlikte çalışmalarını kolaylaştıracağını ifade eden Ortaç, “Bu tür eğitim programlarını önümüzdeki yıllarda da sürdürerek geleneksel hale getirmek istiyoruz. Bu tür etkinlikleri düzenlemek bize mutluluk veriyor. Bizim bu ülkeye ve bu topluma borcumuz olduğunu düşünüyoruz. Sizlerin katılımlarınız, destekleriniz bizler için çok önemli, eğitim programının başarıyla sonuçlandığına, sizlere yararlı olduğuna inanıyorum. Meslek hayatınızda başarılar diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Tuncay Karabulut ve Basın İlan Kurumu Konya Bölge Müdürü Halil İbrahim Parlak tarafından basın mensubu kursiyerlere hediye ve sertifikaları takdim edildi. Programın sonunda hatıra fotoğrafı çekimi gerçekleştirildi.

KTO Karatay Üniversitesi ve SHGM onaylı İHA-1 Ticari Pilot Sertifikası, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) üyesi 193 ülkede ömür boyu geçerliliğe sahip.