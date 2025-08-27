Konya’da cıvata sektörü bir araya geldi

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya’da cıvata ve bağlantı elemanları sektörü temsilcileri, Nesil Cıvata Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Yetgin’in ev sahipliğinde düzenlenen programda bir araya geldi. Sektördeki dostluğu pekiştirmeyi amaçlayan buluşmaya çok sayıda firma yöneticisi katıldı.

Toplantıda konuşan Tekelioğlu Cıvata Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Veli Tekelioğlu, sektörün gelişimine dair dikkat çeken veriler paylaştı. Tekelioğlu, 2015 yılında Türkiye’de 567 üretici firma bulunduğunu, bugün ise bu sayının 667’ye çıktığını belirtti. Aynı dönemde sektörün üretim değerinin 2,5 milyar TL’den 46 milyar TL’ye yükseldiğini ifade eden Tekelioğlu, “Dolar bazında ise 918 milyon dolardan yaklaşık 1,95 milyar dolara ulaşmış durumda. İç pazarda yıllık 368 bin ton ürün tüketiliyor. Bunun 100 bin tonu ithal edilirken, 268 bin tonu iç pazarda satılıyor” dedi.

İhracatın da kayda değer bir artış gösterdiğini aktaran Tekelioğlu, “2015’te 310 milyon dolar seviyesinde olan ihracat, 91 bin ton üzerinden gerçekleşiyordu. Bugün ise 810 milyon dolara çıkmış durumda ve 185 bin tonluk üretime ulaşıldı. 2015’te 3,5 dolara satılan bağlantı elemanları, 2023’te 4,37 dolara ihraç ediliyor” şeklinde konuştu.

Sektörün güçlü ve zayıf yönlerine de değinen Tekelioğlu, “Türkiye artık bağlantı elemanlarının hammaddesini ve makinelerini büyük ölçüde kendi üretebiliyor. Yeni teknolojiye sahip makineler ve hızlı uyum kabiliyeti sektörün avantajları arasında. Ancak plansız yatırımlar, finansal zorluklar ve nitelikli personel eksikliği sektörün önündeki başlıca sorunlar. Özellikle meslek yüksekokullarında bağlantı elemanları bölümlerinin açılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Yakın geleceğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tekelioğlu, 2025 yılının zorlu geçeceğini, ancak 2026 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren toparlanma beklediklerini belirterek, “Firmalarımızın borçlanmada, yatırımda ve pazarlamada daha dikkatli olmaları gerekiyor” diye konuştu. Program sonunda katılımcılar, sektörün geleceğine dair görüş alışverişinde bulunarak birlikte vakit geçirdi.