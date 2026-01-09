Konya’da çocukların kalbine dokunan güçlü dayanışma

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya’da faaliyet gösteren Çocuk Kalbi Koruma ve Dayanışma Derneği, gönüllüleri ve üyeleriyle anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Derneğin düzenlediği kahvaltı programına 200’ün üzerinde gönüllü ve üye katılırken, etkinlikte çocuklara yönelik yürütülen sosyal sorumluluk çalışmaları ve gelecek projeler paylaşıldı.

Kısa sürede geniş bir gönüllü ağına ulaşan Çocuk Kalbi Koruma ve Dayanışma Derneği, devlet korumasında olan ya da olmayan 0-18 yaş arasındaki tüm çocukların maddi ve manevi ihtiyaçlarına dokunmayı amaçlıyor. Dernek, “yapmış olmak için değil, gerçekten fayda üretmek için” çalıştıklarını vurgularken, yüzlerce çocuğun hayatına temas eden güçlü bir yapı haline geldiklerinin altını çiziyor.

Programda konuşan Dernek Başkanı Şeyma Biçer, devletin çocuklara babalık görevi üstlendiğini, sivil toplum kuruluşlarının ise annelik rolünü üstlenmesi gerektiğini belirterek, “Devletimiz kurumlarda kalan çocuklarımızın tüm temel ihtiyaçlarını eksiksiz karşılıyor. Ancak çocukların sosyal hayatta var olabilmesi, kendini güvende hissetmesi ve geleceğe umutla bakabilmesi için derneklerin annelik yapması gerektiğine inanıyoruz. Biz de bu sorumluluğa talibiz” dedi.

Derneğin kısa sürede hayata geçirdiği çalışmalara değinen Biçer, hematoloji kliniği ziyaretleri, köy okullarındaki çocuklara yönelik mont ve bot destekleri, dezavantajlı ailelere sağlanan yardımlar ile çocukların sosyal ve psikolojik gelişimine katkı sunan etkinlikleri anlattı. Biçer, “Sözle değil, her bir çocuğumuzun yüzündeki tebessümle yol alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yakın zamanda hayata geçirilecek “Düşler Köşkü” projesi hakkında da bilgi veren Biçer, bir kurum binasının atölye evine dönüştürüldüğünü belirterek, “Gastronomi mutfağı, müzik ve resim atölyeleri, bilgisayar odası gibi alanların yer alacağı bu merkezde çocuklarımızın sosyal ve kişisel gelişimine katkı sunmayı hedefliyoruz. Açılışımızı önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğiz” dedi.