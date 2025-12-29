Konya’da firma ve kurumların yemek tercihinde güvenilir adres: Nokta Hazır Yemek

Hazır yemek sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren Nokta Hazır Yemek, günlük 10 bin kişilik üretim kapasitesi ile hem özel sektör hem de kamu kurumlarına hizmet sunuyor. Firma, özellikle Konya sanayisinde birçok büyük kuruluşun yemek ihtiyacını yerinde üretim modeli ile karşılayarak tazelik, kontrol ve operasyonel avantaj sağlıyor.

Toplam 120 kişilik uzman kadrosu ile faaliyetlerini sürdüren Nokta Hazır Yemek; üretim süreçlerinde profesyonel diyetisyenler ve gıda mühendislerini aktif olarak istihdam ediyor. Bu sayede hem lezzet hem de gıda güvenliği konusunda yüksek standartlar titizlikle uygulanıyor.

Nokta Hazır Yemek Genel Müdürü Ramazan Gümüş

“Neden Nokta Yemek?”

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Nokta Hazır Yemek Genel Müdürü Ramazan Gümüş, “Neden Nokta Yemek tercih edilmeli?” sorusuna şu ifadelerle yanıt verdi: “Yemek bizim için sadece karın doyurmak değildir. Yemek; sağlık, güven ve sorumluluktur.

Nokta Yemek’te her tabak, diyetisyen kontrolünde planlanır; gıda mühendislerinin denetiminde üretilir ve hijyen ile kalite standartlarına uygun şekilde hazırlanır.

Biz, aynı yemeği kendi ailemize de yedirecek hassasiyetle üretiriz. Müşterilerimizden gelen geri bildirimleri çok önemsiyoruz. QR kodlar, düzenli anketler ve sürekli denetimlerle menülerimizi birlikte geliştiriyoruz.

Yerinde üretim gücümüz, uzman kadromuz ve sürdürülebilir anlayışımızla her gün binlerce kişiye güvenle ulaşıyoruz.

Nokta Yemek; lezzetin, güvenin ve emeğin buluştuğu noktadır.

Bu soru bize her gün sorulsa, her defasında anlatacak yeni bir yönümüz mutlaka vardır.”

Teknolojik yatırımlar ve mobil çözümler dikkat çekiyor

Nokta Hazır Yemek, klasik toplu yemek hizmetlerinin yanı sıra raf ömrü uzun ürünler, mobil mutfak çözümleri ve teknolojik üretim sistemleri alanında da yatırımlarını sürdürüyor. Firma, modern altyapısı ve kalite odaklı üretim anlayışıyla farklı sektörlerin değişen ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştirmeyi hedefliyor.

ISO kalite belgeleri, gıda güvenliği sertifikaları ve sürekli denetim mekanizmalarıyla üretimini güvence altına alan Nokta Hazır Yemek, Konya’dan Türkiye’ye örnek bir üretim modeli oluşturmayı amaçlıyor.

Ramazan Gümüş, yatırımların artarak devam edeceğini belirterek,

“Sektörümüz sürekli gelişiyor. Biz de hem teknolojiye hem insan kaynağına yatırım yaparak sürdürülebilir, güvenilir ve örnek bir yapı inşa etmeye devam edeceğiz” dedi.