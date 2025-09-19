Konya’da Gaziler Günü coşkusu yaşandı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya Valisi İbrahim Akın, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, Kara Kuvvetleri Komutanlığı EDOK Eğitim Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, askeri ve mülki erkan ile gazilerin katılımıyla ilk olarak Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.

Daha sonra Konya Askeri Şehitliği’ni ziyaret eden protokol, şehitlerin mezarlarına karanfil bırakarak dualar etti. Ardından Türkiye Muharip Gaziler Derneği Konya Şubesi ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Konya Şubesi ziyaret edilerek burada gaziler ve şehit yakınlarıyla bir araya gelindi.

Vali Akın, Başkan Altay ve beraberindeki protokol heyeti son olarak Kıbrıs Gazisi Özel Öztürk’ü evinde ziyaret etti.

Başkan Altay: “Gazilerimizin Gününü tebrik ediyorum”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Şehitlerimiz ve gazilerimiz milletimizin ebedî kahramanlarıdır. Vatan ve bayrak sevgisinin yaşayan sembolleridir. Şehitlerimizin ve gazilerimizin kutsal mirasına sahip çıkmak ve bu değerleri gelecek nesillere aktarmak en büyük sorumluluklarımız arasında” diyerek tüm gazilerin Gaziler Günü’nü tebrik etti.

Konya Büyükşehir Gazileri yalnız bırakmıyor

31 ilçede gazileri ve şehit yakınlarını düzenli olarak ziyaretlerini sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi Gaziler Günü dolayısıyla Kıbrıs Gazisi Naim Yeloğlu ve terörle mücadelede gazisi Dursun Büyükodabaşı ile ailelerini evlerinde ziyaret ederek, bu anlamlı günde kendilerini yalnız bırakmadı.

“Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı hizmetlerden çok memnunuz”

Ziyarette duygularını paylaşan Gazi Yeloğlu, gazilik makamının Allah’ın kendisine bir takdiri olduğunu belirterek, Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı hizmetlerden memnun olduklarını söyledi.

Aslen Kayserili olan ve Konya’da yaşayan terörle mücadele gazisi Dursun Büyükodabaşı da “Büyükşehir Belediyemiz ziyaretlerimize geliyor, her türlü sorunlarımızla ilgileniliyor. Konya’da olmaktan mutluyum. Gazilik benim için büyük bir onur” dedi.

Dernek Başkanları Konya Büyükşehir’e teşekkür etti

Türkiye Muharip Gazileri Derneği Konya Şube Başkanı Kıbrıs Gazisi Mustafa Buğur, Konya’da şehit aileleri ve gazilerle ilgili çok şeyler yapıldığını belirterek, Büyükşehir Belediyesi’nin gazilerle yakından ilgilenerek tüm ihtiyaçlarını karşılamasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Türkiye Harp Malülü Gazileri, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Konya Şube Başkanı Süleyman Ege de “Terörsüz Türkiye sürecinin bu aşamaya gelmesinin en büyük mimarları şehitlerimiz ve gazilerimizdir. Onların sayesinde bölücü terör örgütü silahlarını bırakmak zorunda kalmıştır. Onların sayesinde milletimiz huzurlu, mutlu bir şekilde yaşamıştır, onların sayesinde bayrağımız inmemiştir, ezanımız dinmemiştir, vatanımız bölünmemiştir” diye konuştu.