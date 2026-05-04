Konya’da iş dünyası ve yerel yönetim aynı masada

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya İl, İlçe Oda ve Borsa Müşterek Meclis Üyeleri Toplantısı, Konya Ticaret Odası (KTO)’nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın konuk olduğu toplantının açılış konuşmasını Oda ve Borsalar adına Konya Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik yaparken, Başkan Altay ise Oda ve Borsa Meclis Üyelerine Büyükşehir Belediyesi’nce Konya’da yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Konuşmaların ardından ise Oda ve Borsa Meclis Üyelerine söz verilerek istişarelerde bulunuldu.

“Konya Modeli’nin en önemli göstergesi”

Oda ve Borsalar adına toplantının açılış konuşmasını yapan KTB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik, Konya iş dünyasını temsil eden Oda-Borsalar olarak, Müşterek Meclis Toplantısında Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’la birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Gerçekleştirilen toplantının Konya’nın birlik ve beraberliğini göstermesi adına oldukça kıymetli olduğunu vurgulayan Başkan Çevik; “Bu toplantıyla Konya’nın en büyük gücünü; iş dünyası ile yerel yönetimler arasındaki sağlam iş birliğini, ortak aklı ve güçlü birlik ruhunu bir kez daha ortaya koyuyoruz. Aslında bugün burada ortaya çıkan tablo, Türkiye’ye örnek olacak nitelikte bir ‘Konya Modeli’dir.

Tarih boyunca dayanışma kültürüyle öne çıkan bir şehir olduk. Bugün de bu köklü mirasın en somut, en güçlü yansımalarından birine hep birlikte şahitlik ediyoruz.

Üretim, ticaret, ihracat ve istihdam gücüyle; tarım ve sanayiyi aynı potada buluşturan Konya’mız, Anadolu’nun ekonomik kalbi olma özelliğini her geçen gün daha da pekiştirmektedir. Bu yıl alınan yağışların da etkisiyle tarımsal üretimde verimli bir sezon ve güçlü bir rekolte bekliyoruz. Ancak diğer yandan, küresel ölçekte artan jeopolitik riskler tüm sektörlerimizi doğrudan etkilemektedir. Özellikle enerjiye bağlı girdi maliyetlerindeki artış, tarımdan sanayiye kadar geniş bir alanda üreticimizin ve sanayicimizin gündeminde önemli bir yer tutmaktadır. İnanıyorum ki, devletimizin alacağı yerinde ve zamanında tedbirlerle bu zorlu süreci de en az hasarla atlatacak; üretmeye, büyümeye ve güçlenmeye kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

“Konyamızın en büyük özelliği birlikte hareket etme kültürü”

Toplantıda Konya’da devam eden yatırımlar ve planlanan projeler üzerine bilgiler veren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın Büyükşehir Yasası’nı en iyi uygulayan şehirlerin başında geldiğini belirtti. İlçelerin ve merkeze uzak mahallelerin yaşam standartlarını yükseltme adına önemli çalışmalar yürüttüklerinin altını çizen Başkan Altay, her yıl yapılan yeni planlamalarla bu hizmetlerin artarak devam edeceğinin altını çizdi. Konya’da yürütülen hizmetlerde bütüncül bir yaklaşım sergilediklerini ve her alanda şehre katkı sağlamaya çalıştıklarını vurgulayan Başkan Altay; “Konya şehir merkezindeki sosyal hayatın gelişmesi için yürüttüğümüz Şehir Konaklarımız, Bilgehanelerimiz, Lise Medeniyet Akademilerimiz gibi çalışmalarımızla da ilçelerimizdeki sosyal hayatımıza katkı sunmayı arzu ediyoruz. Bunun yanında tarım şehri olan Konyamızın bu konudaki üretim başarısını artırmak amacıyla tarımla ilgili ciddi destekler veriyoruz. Yürüttüğümüz tüm hizmetlerde bütüncül bir yaklaşım sergiliyoruz. Konya'yı diğer şehirlerden ayıran en büyük özelliği birlikte hareket etme kültürü. Valiliğimizle, odalarımızla, diğer kurum ve kuruluşlarımızla birlikte hareket ederek şehrimizin gelişmesi için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“Raylı sistemde önemli projeler yürütülüyor”

Şehir genelinde ulaşım konusunda devrim niteliğinde projeler hayata geçirdiklerini, bu projelerin tamamlanmasıyla Konya’nın ulaşım konusunda ciddi manada rahatlayacağını dile getiren Başkan Altay, projelerle ilgili şu bilgileri verdi; “Özellikle ulaşım konusunda büyük bir çalışma yürütüyoruz. Şehrimizin raylı sisteme kavuşmasından buyana 27 km hat yapabilmişiz. Bugün devam ettiğimiz yaptığımız ve bu yıl başlayacaklarımızın toplamı 54 km. Yatırım programına giren Ahmet Özcan-Fetih Caddesi tramvay hattını ve Konya Metrosunu da dahil edersek Konya çok önemli bir raylı sistem hattına kavuşmuş olacak. Meram Gar’dan başlayıp Aşağı Pınarbaşı’na kadar gidecek 21 km’lik 1. etap KONYARAY Banliyö Hattı’nda inşaat çalışmalarına devam ettiriyoruz. 2. Etap olan Meram Gar-Yaylapınar Hattının da projelerini tamamladık, yatırım programına girmesi için çalışıyoruz. Şehir Hastanesi’nden başlayıp Yeni Sanayi Sitesi, Yeni Sanayi Sitesi’nden Konya Standuyumuna kadar olan tramvay hattı 21.1 km’lik bir hat. Fırat Caddesi’nden başlayıp Beyhekim Hastanesi’ne oradan Konya Stadyumuna ve YHT Garı’na kadar gelecek 19 km’lik hattın 13 Mayıs’ta ihale dosyasını açacağız. Fetih Caddesi-Ahmet Özcan Caddesi-Çeçenistan Caddesi-Sivaslı Ali Kemal Caddesi’ni içeren ve bir halka şeklinde olan 19 km’lik hattımız da yatırım programına girdi. Son olarak Necmettin Erbakan Üniversitesi Köyceğiz Kampüsü’nden başlayıp Alaaddin’e buradan da YHT Gar’a gelerek mevcut hattı takip ederek Konya Teknik Üniversitesi’ne kadar gidecek olan 29 km’lik metro hattı yapmayı planlıyoruz. Tüm bu hattın toplamı 116,5 km. Bu projeler tamamlandığında; Üniversitelerimiz, otogarımız, hastanelerimiz, YHT Garımız, havaalanımız birbirine bağlanmış olacak.” Başkan Altay, yeni yol çalışmaları, Ağır Bakım’da yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları, Eski ve Karatay Sanayi’nin taşınmasıyla ilgili son durum ve Mevlana Müzesi arkasında devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında da bilgiler verdi.

Başkan Altay yeni bir eğitim seferberliği çağrısı yaptı

Başkan Altay ayrıca, Konya’da yeni bir eğitim seferberliği başlatılması konusunda Konya iş âleminden destek istedi. “Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan elim olayların ardından çocuklarımızla ilgili konuları hep birlikte çalışmamız gerektiğini düşündük” sözleriyle eğitim konusunda planlanan yeni projeyle ilgili destek çağrısı yapan Başkan Altay, şöyle devam etti; “Memleketle ilgili hepimizin bir derdi var. Bu kapsamda; çocuklarımızın imanlı bir şekilde yetişmesi adına Diyanet İşleri Başkanlığımızın önemli çalışmaları var ancak yapılan çalışmalarda Konya genelinde 4-6 yaş Kuran Kursunda 41 adet ihtiyaç olduğunu tespit ettiler. Bu 41 Kuran Kursu’nun yarısının yapımını Büyükşehir Belediyesi ve Merkez ilçe belediyeleri olarak biz üstlendik. Kalan diğer yarısı için de sizlerden Konya adına destek bekliyoruz. Bu konuda sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Bunu bir sosyal sorumluluk ve eğitim seferberliği olarak görürsek başaracağımıza inanıyorum. Konya hiç bir hayırlı işi yarım bırakmadı. Çocuklarımızın geleceğe hayırlı bir başlangıç yapmasını sağlamamız gerekiyor diye düşünüyorum.”

Konya iş aleminden destek

Toplantının kapanışında konuşan Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, Konya iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür ederek, hayata geçirilecek 4-6 yaş Kur’an Kursu projesine gereken desteği sağlayacaklarını ifade etti. Öztürk, böylesine anlamlı bir hayır hizmetinin birlik ve beraberlik içerisinde hayata geçirilmesinden büyük memnuniyet duyacaklarını vurguladı. Konya Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Büyükeğen ise Konya iş dünyası olarak eğitim ve değerler temelli bu tür yatırımların artarak devam etmesi adına her türlü katkıyı sunmaya kararlı olduklarını belirtti.