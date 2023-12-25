Konya’da tarımın gelişmesi için 461 milyon TL destek sağlandı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU/KONYA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak tarımla uğraşan vatandaşların gelirlerini artırmayı, alternatif ürünlerle daha çok kazanmalarını ve en önemlisi istihdama katkı sağlamayı öncelik haline getirdiklerini söyledi.

Bu kapsamda 31 ilçedeki çiftçilerin girdi maliyetlerini azaltmak için meyve fidanından tohum desteğine, fideden sera naylonuna, tıbbi aromatik bitkilerden tarımsal makine ve ekipman desteğine kadar birçok alanda katkı sağladıklarını kaydeden Başkan Altay, “Yalnızca 2023 yılı başından itibaren çiftçilerimizi alternatif ürünlerin üretimine teşvik etmek amacıyla; 13 farklı türde 344 bin adet fidan ve fide desteğinde bulunduk. Ayrıca 6.825 kilogram aspir tohumu, 249.300 kilogram Macar fiği ve korunga tohumu ile çeşitli makine ve ekipman desteği sağladık. 2023 yılında çiftçilerimize verdiğimiz tarımsal destekleme tutarı 12 milyon lira oldu. Bunlarla birlikte modern tarım tekniklerini yaygınlaştırmak ve verimliliği artırmak için çiftçilerimize tarımsal eğitimler de veriyoruz” dedi.

5 yılda çiftçiye 461 milyon lira destek

Başkan Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak son 5 yılda Konya genelindeki çiftçilere 167 milyon liralık tarımsal desteklemede bulunduklarını belirterek, “Bu süreçte 24 milyon 715 bin adet/kg fidan-fide desteği, arı kovanı, modern arıcılık ekipmanları, damızlık koç, yem bitkisi tohumları ve tarımsal ekipman gibi desteklerde bulunduk. KOP desteğiyle 121 adet küçük ölçekli sulama yatırımı yaptık. Ayrıca 151 bin çiftçimize tarımsal eğitim katkısında bulunduk. Konya tarımının kalkınması için yaptığımız tarımsal desteklerimiz ve sulama yatırımlarımız güncel rakamlarla 461 milyon lirayı buluyor. Hemşerilerimizin yaşadıkları yerde gelirlerinin artırılması ve ilçelerimizin kalkınması için desteğimizi artırarak sürdüreceğiz.” diye konuştu.

Tarımsal sulama yatırımları devam ediyor

Kuraklığın en fazla etkilediği şehirlerin başında gelen Konya’da tarımsal sulama yatırımlarına da büyük önem verdiklerini kaydeden Başkan Altay, “Tarım arazilerini suyla buluşturmak için göletler inşa ediyor, sulama tesisleri yapıyoruz. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalara ilave olarak sadece 2023 yılında KOP desteğiyle 45 milyon lira tutarında; sulama göletleri, kapalı sistem derivasyon tesisi ve güneş enerjisi sistemi yapımı, kapalı sistem sulama tesisleri ve hayvan içme suyu göletleri yapımı gerçekleştirdik. Amacımız üreticimizin daha fazla kazanç elde edeceği farklı ürünler ekmesi ve elde ettiği verimi artırarak şehrimize ve ülkemize katma değer sağlamasıdır” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin tarımsal sulamaya verdiği destek ve sulu tarıma geçilmesiyle sadece hububat ekimiyle sınırlı olan Konya Ovası’nda artık endemik bitkilerin de yetiştiğini vurgulayan Başkan Altay, Konya çiftçisi ürettikçe destek olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Bölgelere özel ürünlerin desteklemesi yapılıyor

Ayrıca atıl arazileri susuz tarım modeline uygun yerli tohum kullanarak sosyal destek amacıyla değerlendirmek için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir, Meram Çomaklı ve Kulu Acıkuyu’da her yıl 1,5 milyon metrekare araziyi ekip sosyal amaçlı değerlendiriyor. Ayrıca, susuz tarımı özendirmek ve kullanılmayan arazilerin tarıma kazandırılması amacıyla bölgelere özel ürünlerin desteklemesi artırılıyor.