Konya’da trafiği rahatlatacak dev proje başladı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Stadyum-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı ikinci etap çalışmaları kapsamında TÜMOSAN Kavşağı’ndan sonra Otogar Kavşağının da temeli düzenlenen programla atıldı.

Temel atma programında konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ramazan ayı öncesi çok güzel bir işin daha temelini attıklarını ifade ederek, hem yeni yapmakta oldukları tramvayı hem de taşıtları yukarıya alacakları bir çalışmayı hayata geçireceklerini söyledi.

“Bu dönem raylı sistemler konusunda çok yoğun bir çalışma yürütüyoruz”

Bu dönem özellikle raylı sistemler konusunda çok yoğun bir çalışma yürüttüklerini kaydeden Başkan Altay, “Bugüne kadar yapmış olduğumuz 26.7 km'ye yeni ilaveler gerçekleştiriyoruz. Bu ilavelerin en başında Stadyum-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı inşaatı geliyor. 21.1 kilometrelik bu hattın 10 kilometresini Büyükşehir Belediyesi olarak biz üstleniyoruz. Geri kalan kısımda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ve Altyapı Genel Müdürlüğümüz süreci yürütüyor. 1. etapla ilgili kısımda inşa işlerinin büyük kısmını tamamladık. 2. etapta da çok yoğun bir çalışma var. Geçtiğimiz haftalarda hep birlikte TÜMOSAN kavşağımızın temelini atmıştık” diye konuştu.

“Buradaki trafik sorununu çözecek üç katlı bir kavşak inşa edilmiş oluyor”

Otogar Kavşağı’nda hayata geçirilecek çalışmadan bahseden Başkan Altay konuşmasına şöyle devam etti:

“Birincisi tramvayımızı yukarıya alacağız ki Stadyum-Şehir Hastanesi Tramvayı’nda bekleme süreleri kısalsın. Taşıtları yukarıya alıyoruz. Böylece mevcut tramvay hattımızın işletmesinde bir miktar süre kazanmayı hedefliyoruz. Buradaki trafik sorununu çözecek üç katlı bir kavşak inşa edilmiş oluyor. Sadık Ahmet Caddesi'nden Halil Ürün Caddesi'ne gelenler ya da Halil Ürün Caddesi'nden Sadık Ahmet Caddesi'ne geçenler artık bir üst kattan devam edecek. Hemzemin bir geçişimiz olacak ve eksi kottan da Afyonkarahisar istikametine gidenler mevcut alt geçidimizi kullanarak bu hatta inşallah trafiğin de rahatlayacağı bir çözüme kavuşmuş olacağız. Şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu’na teşekkür etti

Başkan Altay, kendilerine böyle bir vizyonla iş yapma imkanı sunduğu için Konyalılar adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu Bey'e de tüm bu altyapı ve üst yapı çalışmalarına, raylı sistem çalışmalarından desteğinden dolayı teşekkür ediyorum. Bugün aramızda bulunan Altyapı Genel Müdürümüz Sayın Eyigün ve ekibine teşekkür ediyorum. Hakikaten bir yerel yönetimle merkezi hükümet ne kadar iyi ve koordineli çalışabiliyor, bunun da en güzel örneğini AYGM ile Konya Büyükşehir Belediyesi gerçekleştiriyor. Emeği geçen müteahhidimize, işçi kardeşlerimize, mühendislerimize de teşekkür ediyor” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

“Bir şehir dönüşüm projesi, şehir ulaşım geliştirme projesi”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü (AYGM) Yalçın Eyigün, hayata geçecek projenin yalnızca bir ulaştırma, raylı sistem, karayolu, yaya projesi olmadığını, insan odaklı bir proje olduğunu ifade ederek, “Burası 3 seviyeli bir kavşağa dönüşüyor. Karayolunu yukarıya alıyoruz. Yüzde yüz kesişmesiz serbest yol haline geliyor. Aynı zamanda yeni yapacağımız tramvayın da viyadükten geçtiğini göreceğiz” diye konuştu.

Kavşakta bir durak olacağına da değinen Eyigün, “Toplam 763 metreyi bulan bir köprü sisteminin orta yerinde bir istasyon olacak. Orta yerinde 350 metrelik bir viyadüğümüz var. 11 açıklıklı dev kazıklar, 120 santimetre çaplı kazıklar yapacağız. Bunlar zaten başladı. İki makinemiz geldi. Asansörlerimiz, engelli erişimlerimiz çözülmüş bulunarak devam edeceğiz. Bu başlı başına aslında bir ulaştırma projesi. Zaten projenin bedeli, bunun sıradan bir kesişim çözümü olmadığını, bir şehir dönüşüm projesi, şehir ulaşım geliştirme projesi olduğunu gösteriyor. Bu yüzden ben özelde bu çözümleri geliştirirken Büyükşehir Belediyemize, Sayın Başkana ve ekibine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Her şey Konya'mızın ülkemizde ve dünyada örnek şehir olarak markalaşması için”

AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi, şehirler kalabalıklaştıkça ulaşımın her şeyden önemli hale geldiğine vurgu yaparak, “Ulaşım sorununu çözmek belki de şehrin en önemli problemlerinden birisini çözmek anlamına geliyor. Bu anlamda da Büyükşehir Belediyemiz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız hem raylı sistemleriyle, metrosuyla, hafif raylı sistemiyle hem de karayollarıyla ülkemizin, şehrimizin bütün satını birbirine bağlayan ulaşım imkanlarını oluşturuyorlar” ifadelerini kullandı.

“Hemşehrilerimize daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sağlayacak”

Konya Valisi İbrahim Akın da Otogar Kavşağı projesinin, genişleyen şehir hareketliliğinin gerektirdiği düzenlemelerin önemli bir parçası olduğuna dikkati çekerek, “Şehrimizin ana ulaşım akslarının kesişim noktasında hayata geçirilen bu yatırım yalnızca bir kavşak düzenlemesi mahiyetinde değil, Stadyum - Şehir Hastanesi Hattı ile, entegre yapısı ile toplu ulaşımı destekleyecek ve hemşehrilerimize daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı da sağlayacaktır. Bizler kamu kurumlarımız, yerel yönetimlerimiz ve tüm paydaşlarımızla iş birliği içerisinde Konya’mızın her alanda gelişmesi ve daha ileriye gitmesi için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu önemli yatırımın şehrimize kazandırılmasında başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza, Büyükşehir Belediyemize, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza ve de emeği geçen herkese teşekkürlerimi ifade ediyorum” değerlendirmesini yaptı.

Konuşmaların ardından; AK Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaaslan, Büyük Birlik Partisi İl Başkan Yardımcısı Mehmet Atasağun, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’un da katıldığı programda Otogar Kavşağı’nın temeli dualarla atıldı.