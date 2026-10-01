Konya'da yatırım zincirine yeni halka: 372 konut yükseliyor!

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya’da hayata geçirdiği konut projeleriyle yatırımlarını sürdüren Adem Bulut İnşaat, Konya’nın farklı noktalarında çalışmalarına devam ediyor. Selçuklu’da Masra Bahçe ve Masra Yaşam projeleri yükselirken, firmanın Meram’daki ilk konut yatırımı Asaf Evleri’nde de süreç devam ediyor. Üç projede toplam 372 konutun hayata geçirilmesi planlanıyor.

Masra Bahçe’de sona doğru

Adem Bulut İnşaat’ın Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi’nde hayata geçirdiği Masra Bahçe projesinde çalışmalar önemli bir aşamaya ulaştı. 11 bin 547 metrekarelik proje alanı üzerinde yükselen Masra Bahçe, 6 blokta toplam 96 daireden oluşuyor. Yatay mimari anlayışıyla tasarlanan projede 2+1, 3+1 ve 4+1 farklı daire seçeneklerine yer veriliyor.

Haziran ayında projenin yüzde 60 seviyesine ulaştığı ve ince işçilik çalışmalarına geçilmişti. Ağustos ayında ise inşaatın yüzde 80 seviyesine ulaştı. Projenin 2026 yılı sonunda tamamlanması ve 2027 yılının başlarında teslim edilmesi hedefleniyor.

Masra Yaşam’da çalışmalar sürüyor

Adem Bulut İnşaat’ın Selçuklu’daki yatırımlarından Masra Yaşam projesinde de çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. 13 bin 236 metrekareyi aşan proje alanı üzerinde planlanan Masra Yaşam, 3 blok ve toplam 108 konuttan oluşacak. Zemin artı 5 katlı olarak tasarlanan projede modern mimari ile aile yaşamına uygun alanların bir araya getirilmesi hedefleniyor. Masra Bahçe ile aynı bölgede hayata geçirilen proje, Adem Bulut İnşaat’ın Selçuklu’daki yeni konut yatırımlarından biri olarak dikkat çekiyor.

Meram’da Asaf Evleri yükseliyor

Selçuklu’daki yatırımlarının yanı sıra Adem Bulut İnşaat, Meram’daki ilk büyük konut projesi Asaf Evleri ile yatırımlarını Konya’nın farklı bir noktasına taşıdı. Safran Yapı iş birliğiyle hayata geçirilen Asaf Evleri, toplam 168 konuttan oluşuyor. 8 katlı olarak planlanan projede 2+1, 3+1 ve 4+1 daire seçenekleri bulunuyor. Satışlarına Haziran ayında başlanan Asaf Evleri’nde inşaat süreci de devam ediyor. Sosyal alanları ve peyzaj düzenlemeleriyle projede Meram’a yeni bir yaşam alanı kazandırılması hedefleniyor.

Yazır’a yeni müjde: Masra 56 gelecek yatırımların habercisi oldu!

Mevcut projeleriyle Konya’ya değer katmaya devam eden Adem Bulut İnşaat, yeni bir yatırımın da müjdesini verdi. Selçuklu'nun gelişen bölgesi Yazır’da yeni bir projeyi daha hayata geçirmeye hazırlanan firma konsept bir çalışma olan Masra 56 projesinin startını verdi. Toplam 56 daireden oluşacak olan projede hedefler de netleşti. Yakın zamanda duyurusu yapılması planlanan projenin yılbaşına kadar start alması bekleniyor.