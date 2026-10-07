Konya’da yüksek ofis kirası vermeye son! ‘Paylaşımlı Ofis’ modeli ile Meram’da ofis imkanı!

İstanbul, Ankara gibi illerde yaygın kullanımı olan ‘Paylaşımlı Ofis’ modeli artık Konya’da.

Baykara Yapı-Mimarlık tarafından Meram Yeniyol’da(Meram Devlet Hastanesi karşısı) yapılan Baykara Plaza Yeniyol’un üst katındaki paylaşımlı ofisler kiralanabilir hale getirildi. Ofislerin aylık kirası 17.500 TL…

Firma sahiplerinden Ahmet Samet Baykara, sistem hakkında bilgiler verdi.

Paylaşımlı Ofis kiralamalarına başladıklarını belirten Baykara, “Burada ister kendinize ait oda ister ortak kullanım alanında masa olarak ofis kiralayabiliyorsunuz. Odalarda makam masası, misafir sandalyesi ve raflar dahil birçok detay düşünüldü. Ortak alanlarımızda toplantı odası, toplantı masası, mutfak ve sosyal alanlar mevcut. Toplamda 150 metrekare alan paylaşımlı ofis olarak kullanılıyor. Hedefimiz bu alanı 600 metrekareye çıkarmak. Aylık oda ofis kirası ise 17.500 TL. Yine ortak kullanımlı alanlarda aylık kira 7.500 TL. Kira bedeline elektrik, su, ısınma, internet faturaları ve çay-kahve hizmeti dahil. Bir kişisiniz ve mevcut ekonomik koşullarda yüksek ofis kiraları vermek istemiyorsanız çok mantıklı bir sistem. Faturasını gider olarak gösterdiğinizi de düşündüğünüzde çok daha avantajlı. Avukat, mali müşavir, danışmanlık, mimarlık gibi birçok meslek mensubu için uygun” ifadelerini kullandı.