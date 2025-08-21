Konya'daki Altınapa Barajı'nda korkutan tablo! Doluluk oranı yüzde 10'nun altına indi 

Konya'nın Sesi Muhabirinin edindiği bilgiler ve baraj bölgesinde yaptığı gözlemlere göre Konya Altınapa Barajı son yıllarının en kötü günlerinden birini geçiriyor.

Baraj havzasında yer yer tamamen kuruyan alanlar dikkat çekerken, su seviyesi son yılların en düşük noktasına indi. Barajda su seviyesinin yüzde 8’a kadar gerilediği öğrenildi. Uzmanlar, mevcut durumun devam etmesi halinde hem içme suyu temininde hem de tarımsal üretimde ciddi sıkıntıların yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.

Konya Ovası’nın su ihtiyacını karşılayan Altınapa’da yaşanan bu tablo, şehir genelinde su yönetimi politikalarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koydu. Bölge halkı ve çiftçiler ise barajdaki düşüş karşısında endişeli.

Yetkililerden, su tasarrufu konusunda çağrılar yapılırken, uzun vadede sürdürülebilir çözümler üretilmesi gerektiği vurgulanıyor. Altınapa’daki bu içler acısı durum, kuraklık tehlikesinin artık kapıda değil, evde olduğunun somut bir göstergesi.

