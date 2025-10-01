Konya’dan dünyaya hidrolik çözümler: Hydrotime

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya, sanayi gücü ve üretim kapasitesiyle Türkiye’nin en önemli üretim merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor. Şehrin köklü firmalarından Hydrotime, geliştirdiği yenilikçi ürünlerle yalnızca iç pazara değil, dünya pazarlarına da güçlü çözümler sunuyor.

Hydrotima, kamyon ve kamyonet gurupları için pistonlu pompalar, dişli pompalar, mini şanzıman çeşitleri (PTO’lar) ve hidrolik valf çeşitleri üreten firma olarak sektörde kendisine sağlam bir yer edinmiş durumda. Yüksek kalite standartları ve Ar-Ge yatırımlarıyla dikkat çeken Hydrotime, bugün itibarıyla Avrupa, Orta Doğu ve Afrika pazarlarına ihracat yapıyor

Firma, son dönemlerde PTO üretimine verdiği yoğunluğun meyvelerini de almaya başlayarak, özellikle Amerika kıtasına bu anlamda yüksek katma değerli ürün ihraç ediyor.

“Hedefimiz hidrolikte dünya markası olmak”

Hydrotime Yönetim Kurulu Başkanı Muhteşem Polat, firmanın vizyonunu şu sözlerle aktardı: “Konya, Türkiye’nin üretim kalbinin attığı şehirlerden biri. Biz de Hydrotime olarak bu gücün bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Hidrolik, sanayinin can damarlarından biri. Bizim hedefimiz sadece Türkiye’de değil, dünyada da güvenilir ve tercih edilen bir marka olmak. Bu doğrultuda hem kalite standartlarımızı yükseltiyor hem de Ar-Ge yatırımlarımızı artırıyoruz.”

Polat, ihracatın firmanın büyümesinde kritik bir rol oynadığını vurgulayarak şunları ekledi: “Bugün ürünlerimiz 65 ülkeye ulaşıyor. Müşterilerimizden gelen geri bildirimler, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Önümüzdeki dönemde ihracat payımızı daha da artırarak ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdüreceğiz.”

Konya Sanayisinin gücünü yansıtıyor

Hydrotime Hidrolik, sadece ürünleriyle değil, istihdama sağladığı katkıyla da öne çıkıyor. Firma, Konya’daki üretim tesislerinde yüzlerce kişiye iş imkânı sunarken, aynı zamanda mühendislik ve teknik uzmanlık alanlarında gençlere kariyer fırsatları yaratıyor.

Türkiye’nin sanayi gücünü uluslararası pazarlara taşıyan Hydrotime, “yerli üretim, küresel kalite” ilkesiyle Konya’dan yükselen bir başarı hikâyesi yazmaya devam ediyor.