Konya’dan girişimcilik ekosistemine yeni köprü: TohumUP hayata geçti

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya’da girişimcilik ekosistemini güçlendirecek yeni bir model hayata geçirildi. MÜSİAD Konya tarafından geliştirilen TohumUP platformu, düzenlenen lansmanla kamuoyuna tanıtıldı. Platform, özellikle ölçeklenebilir ve yenilikçi projelerin yatırımcılar, mentorlar ve iş dünyası temsilcileriyle buluşturulmasını hedefleyerek Konya’nın üretim gücünü girişimcilik potansiyeliyle birleştirmeyi amaçlıyor.

Lansmanda konuşan MÜSİAD Konya Şube Başkanı Osman Ulular, Konya’nın güçlü sanayi altyapısı, üretim kabiliyeti ve girişimci ruhuyla Türkiye’nin önemli merkezlerinden biri olduğuna dikkat çekerek, TohumUP’un bu potansiyeli daha sistemli ve kurumsal bir yapıya taşıyacağını ifade etti. Ulular, bir fikrin başarıya ulaşması için yalnızca iyi düşünülmüş olmasının yeterli olmadığını, doğru yönlendirme, yatırımcı erişimi ve güçlü iş birliklerinin de kritik rol oynadığını belirterek, platformun tam da bu ihtiyaca cevap vermek üzere kurgulandığını söyledi.

“Girişimci ve yatırımcı arasında nitelikli bir köprü”

Ulular, TohumUP’un yalnızca bir başvuru ya da tanıtım sistemi olmadığını vurgulayarak, “Bu platformu girişimcilerin kendilerini kurumsal bir çerçevede ifade edebileceği, yatırımcıların ise sağlıklı analiz yapabileceği bir eşleştirme ve yönlendirme merkezi olarak görüyoruz” dedi. Platformun doğrudan yatırım taahhüdü sunmadığını ancak girişimciler ile yatırımcılar arasında nitelikli bir köprü kuracağını ifade eden Ulular, Konya’dan çıkan yerel girişimlerin önce ulusal, ardından uluslararası markalara dönüşmesini hedeflediklerini dile getirdi.

Girişimcilik sürecinde özellikle belirli bir aşamaya gelmiş, ürününü veya iş modelini geliştirmiş ve büyüme potansiyeli taşıyan projelere odaklandıklarını söyleyen Ulular, “Her fikir değerlidir ancak biz özellikle ölçeklenebilir ve piyasaya çıkma potansiyeli olan girişimleri desteklemek istiyoruz” ifadelerini kullandı. Bu kapsamda TohumUP’un, girişimcilerin yatırımcılarla doğru zeminde buluşmasını sağlayan bir ekosistem oluşturacağı vurgulandı.

Üretim ve inovasyon daha güçlü yapıya kavuşacak

Ulular ayrıca, girişimcilik ekosisteminin akademik boyutla da destekleneceğini belirterek Selçuk Üniversitesi ile imzalanan protokolün önemine dikkat çekti. Bu iş birliğiyle genç girişimcilerin üniversitelerin bilgi birikiminden yararlanmasının hedeflendiğini ifade eden Ulular, Konya’nın bu modelle birlikte hem üretim hem de inovasyon açısından daha güçlü bir yapıya kavuşacağını söyledi.

Fikri mülkiyet ve güvenlik konusuna da değinen Ulular, genç girişimcilerin fikirlerini koruma konusunda hassas olduklarını belirterek, patent süreçleriyle ilgili adımların atıldığını ve güvenli bir başvuru ortamı oluşturulduğunu kaydetti. “Gençlerimizin fikirleri bize emanettir” diyen Ulular, girişimcilerin çekinmeden projelerini paylaşabilecekleri bir sistem kurduklarını ifade etti.

TohumUP platformuna ilişkin tüm başvuru ve detaylı bilgilere resmi internet adresi üzerinden ulaşılabileceği bildirildi.