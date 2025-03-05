Konya’dan şubat ayında 262 milyon dolarlık ihracat

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Türkiye’nin ihracat potansiyelinde önemli bir paya sahip olan Konya, makine ve otomotivden gıda ve savunma sanayisine kadar birçok sektördeki üretimiyle, küresel pazarlardaki etkinliğini artırmaya devam ediyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe tarafından kamuoyuna duyurulan dış ticaret verilerine göre Konya, yılın ilk iki ayında toplam 538,33 milyon dolarlık ihracat yaptı. TİM tarafından açıklanan verilere göre, şubat ayında Konya'nın ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,14 oranında azaldı.

“İhracat artışını sürdürmek için çalışmaya devam edeceğiz”

TİM tarafından açıklanan rakamlar üzerine değerlendirmede bulunan Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Şubat ayında Konya'nın ihracatı yüzde 11,14 azalarak 262,21 milyon dolar, ilk iki aylık ihracatımız da 538,33 milyon dolar oldu. 2025 yılında şehrimizin ihracat artışını sürdürmek için firmalarımızla işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.