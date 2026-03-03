Konya’dan Şubat’ta yüzde 5,6’lık ihracat artışı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya, 2026 yılı şubat ayında ihracatını yüzde 5,6 artırarak 274 milyon 774 bin dolara taşıdı. Ocak-Şubat döneminde ise kentin toplam ihracatı 521 milyon 955 bin dolara ulaştı.

İracat rakamlarını değerlendiren Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Mustafa Büyükeğen, “Tüm zorlu şartlara rağmen üretim ve ihracat azmini sürdüren Konyalı sanayicilerimizi ve çalışanlarımızı kutluyorum” ifadelerini kullandı. Büyükeğen, şubat ayındaki artışın Türkiye ortalaması olan yüzde 1,6’nın oldukça üzerinde olduğunu belirtti.

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk de ise, “Küresel ticarette yaşanan gelişmeler, pazar çeşitliliğinin önemini daha da artırıyor. Mevcut pazarlarımızı korurken alternatif ve yükselen pazarlara yönelmek, sürdürülebilir ihracat artışı açısından kritik önemde” dedi. Öztürk, Konya’nın üretmeye ve katma değer yaratmaya devam edeceğini vurguladı.