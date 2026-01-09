Konya’lı Başkanlar 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Konya’daki belediye başkanları birer mesaj yayımlayarak basın mensuplarının gününü kutladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın yanı sıra Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, mesajlarında gazeteciliğin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, demokratik hayatın güçlenmesi ve toplumsal hafızanın korunmasındaki önemine vurgu yaptı. Başkanlar, özellikle yerel basının şehir ile vatandaş arasında güçlü bir köprü olduğunun altını çizdi.



Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, "Basın mensupları kamuoyunu doğru ve tarafsız biçimde bilgilendirme sorumluluğuyla toplumsal hafızanın korunmasında ve demokratik hayatın sağlıklı işlemesinde belirleyici bir rol üstlenmektedir.

Yerel ölçekte ise şehrin nabzını tutan, şehrin sesi ve vicdanı olan basın mensupları; vatandaş ile devlet arasında güçlü bir köprü vazifesi görmektedir.

Bu sorumluluğu 156 yıldır büyük bir emek ve fedakârlıkla yerine getiren Konya basını; köklü geleneği, ilkeli yayın anlayışı ve şehrin ortak vicdanını yansıtan duruşuyla örnek konumdadır.

Nitekim, gece gündüz demeden ve her şartta toplum yararını gözeterek görev yapan basın mensuplarımız; şehrimizin köklü mirasından aldığı şuurla hakikati doğru okuyup, yarını da aynı sorumlulukla ele alan bir tavırla Konya’nın gelişimine, toplumsal birlikteliğe ve demokratik kültüre katkı sağlamaktadır.

Bu vesileyle, 156 yıllık birikimiyle hakikatin peşinden giden, milletimize kararlılıkla hizmet eden başta Konya basın camiamız olmak üzere tüm basın mensuplarımıza gönülden teşekkür ederim.

Bu duygu ve düşüncelerle, tüm basın yayın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor; tüm gazetecilere sağlık, başarı ve kolaylıklar diliyorum” ifadelerini kullandı.



Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı

“Basını "ortak akıl" ile yönetim tarzımızın bir parçası olarak görüyoruz.”

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da toplumun vazgeçilmez unsurlarından biri olan basının, vatandaşın doğru ve tarafsız bilgiye ulaşmasında önemli bir etken olduğunu belirterek, “Büyük bir özveriyle, gece gündüz demeden görev yapan gazetecilerimiz; şehrimizin, ülkemizin ve dünyanın gündemini kamuoyuna aktarma noktasında önemli bir sorumluluk üstleniyor. Kamuoyunun haber alma hakkını gözeterek mesleğini özenle ve etik değerler çerçevesinde icra eden tüm basın mensuplarımız, aynı zamanda toplumsal hafızanın oluşmasına da katkı sağlıyor. Her koşulda doğrunun ve gerçeğin peşinde yorulmadan, fedakarca giden gazetecilerimize içten teşekkürlerimi sunuyorum. Şeffaflığı ve doğruluğu bir pusula gibi kullanan gazetecilerimiz, toplumsal bilincin ve demokrasimizin güçlenmesine büyük bir katkı sağlıyor. Bu anlamda yerel ve ulusal basınımız, görevini en iyi şekilde icra ediyor. Basın aynı zamanda belediye hizmetlerinin kamuoyu ile paylaşılmasında önemli bir işlev görüyor. Biz basını "ortak akıl" ile yönetim tarzımızın bir parçası olarak görüyoruz. Belediye ve toplum arasında sağlam bir köprü olan basınımız bu anlamda şehirlerimizin gelişiminde ve ortak değerlerimizin korunmasında da önemli bir role sahip.

Bu vesileyle, görevlerini fedakârca sürdüren, meslek ilkelerinin gerektirdiği şekilde bu işe gönül ve emek veren tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor; çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.



Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş

“Gazetecilik, bugünü yarına bağlayan güçlü bir köprüdür”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ise 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında şu görüşlere yer verdi; “Gazetecilik; yalnızca bugünü ya da yaşanmışlıkları değil, aynı zamanda hafızayı, hakikati ve zamanı taşıyan, dünü bugüne, bugünü yarına bağlayan güçlü bir köprüdür. Yazdığı her haber, çektiği her kare, ortaya çıkardığı tüm gerçeklikler ve kurduğu her cümle ile gazeteci; bugüne şahitlik, geleceğe bırakılmış bir sesleniştir. Güçlü bir ülke, güçlü bir demokrasi ve sağlıklı bir toplum, ancak basın ahlak ilkelerine bağlı, sorumlu ve ilkeli bir basın ile mümkündür. Bu yolda emek veren tüm gazetecilerimiz, sadece bugüne değil bu güzel ülkenin güçlü yarınlarına da hizmet etmektedir.

Son yıllarda gerek geleneksel medyada gerekse dijital mecralarda yaşanan hızlı dönüşüm gazeteciliğin ne kadar hassas bir alan olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Doğru ve ilkeli habercilik her zamankinden çok daha önemli bir hale gelmiştir. Bu özel süreçte gazetecilerimiz, hızın değil hakikatin; sansasyonun değil sorumluluğun rehberi olarak görevlerini başarıyla yerine getirmişler ve bir pusula gibi toplumumuza rehberlik etmişlerdir.

Böyle özel bir günde Anadolu’nun en köklü ve güçlü basın geleneklerinden, okullarından biri olan Konya basınına da özel bir parantez açmak şart. Çünkü Konya basını; yerel haberciliğin sorumluluk, duruş ve ilke ile nasıl yapılması gerektiğini gösteren güçlü bir ekoldür. Şehrimizin gelişimine, kültürel hafızasına ve ortak vicdanına sunduğu katkı her türlü takdirin üzerindedir. Bu ekolün özenle inşa edilmesinde katkısı olan, yürütülmesinde ve yaşatılmasında payı olan tüm gazetecilerimize şükranlarımı sunuyorum.

Tüm bu düşüncelerle; gece gündüz demeden, çoğu zaman zor şartlar altında fedakârca görev yapan, toplumun haber alma hakkı için emek veren tüm basın mensuplarımıza teşekkür ediyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günlerini kutluyorum.

Başta Gazze’de yaşanan mezalimi dünyaya duyurmak adına canlarını feda eden gazetecilerimiz olmak üzere ahirete irtihal eden tüm gazetecilerimizi de rahmet ve minnetle anıyorum.”



Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca

“Basın, vatandaşlarımızla aramızdaki en güçlü köprülerden biridir.”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da yayımladığı mesajla tüm basın mensuplarının Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ederek, “Gazetecilik; sadece haber vermekten ibaret değildir. Gazetecilik; şehrin ve ülkenin nabzını tutmak, insanın derdine tercüman olmak, iyiyi görünür kılmak, yanlışı da nezaketle işaret edebilmektir. Dolayısıyla gazetecilik alelade bir meslek olmanın ötesinde bir sorumluluk nöbetidir.

Bizler Karatay Belediyesi olarak ilçemize hizmet ederken yapılan her işi, hemşehrilerimize ve Karataylılara olan bir vefa ve hizmet borcu olarak görüyoruz. Bu vefanın gereği de şeffaflıktır, hesap verebilirliktir, milletle aynı dili konuşabilmektir. İşte bu noktada basın; hemşehrilerimizle ve vatandaşlarımızla aramızdaki en güçlü köprülerden biridir. Belediyecilikte attığımız adımların, yaptığımız yatırımların, sosyal çalışmaların; doğru ve sağlıklı bir şekilde kamuoyuna ulaşmasında basın çalışanlarımızın emeği vardır.

Elbette basın özgürlüğü, demokrasimizin temel taşıdır. Ama bir o kadar da kıymetli olan; doğru bilgiye ulaşma hakkıdır. Dezenformasyonun hızlandığı bir çağda, doğruluğu önceleyen, hakkaniyeti gözeten, diline ve vicdanına sahip çıkan gazetecilik; her zamankinden daha değerli hale gelmiştir. Bu yüzden basın mensuplarımızın sorumluluğu oldukça büyüktür, emekleri bir hayli kıymetlidir.

Bu bakımdan tüm gazetecilerimizi ve basınımızın güzide temsilcilerini, ortaya koymuş oldukları gayret ve emeklerden dolayı tebrik ediyor; şehrimize ve ülkemize kattıkları değerden ötürü şükranlarımı sunuyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyor, vefat eden tüm basın mensuplarımızı rahmetle ve minnetle anıyorum" dedi.