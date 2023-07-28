Konyalı Belediye beton elemanları fabrikası kurdu

BURCU SUNA/KONYA

Tatlıcak Mahallesi’nde 11 bin metrekare alana kurulan tesis, 1500 metrekare de kapalı alana sahip. Betonarme prefabrik olarak tasarlandı ve söz konusu tesis sayesinde Karatay Belediyesi, daha önce özel sektörden temin ettiği kilit parke ve bordür taşı artık kendisi üretir konuma geldi.

Altyapı çalışmalarının en büyük gider kalemlerinden biri olan kilit parke ve bordür taşında maliyeti düşürmek ve ciddi oranda tasarruf sağlamak için kurulan tesis üretime başladı. Tesis, kilit parke ve bordür taşının yanı sıra bims briket, beton briket ile kısmi hazır betonunu da üretebilecek. Üstelik söz konusu üretim, piyasaya göre yaklaşık yüzde 20 fiyat avantajına da sahip olacak. Yıllık ortalama 300 bin metrekare beton parke taşı üretimi yapacak tesis, yıllık ortalama 325 bin metre de bordür taşı imalatı gerçekleştirebilecek.

Yılda 300 bin metrekare kilit parke taşı üretebilecek

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da üretime devam eden Beton Elemanları Tesisi’nde incelemelerde bulunarak, Tesis ve yapılan üretim hakkında EKONOMİ’ye bilgiler verdi. Başkan Kılca, “Karatay Beton Elemanları Fabrikamız üretime başladı. Öncelikle tesisimizin ilçemize ve Konyamıza hayırlı olmasını diliyorum. Karatay Belediyesi olarak bir yıl içerisinde kullandığımız kilit parke, bordür ve bir kısım da betonumuzu artık bu fabrikamızdan sağlıyoruz. Bu sayede çok daha ekonomik, kaliteli ve hızlı bir şekilde ürünlerimizi ilçemiz için kullanmaya başlamış oluyoruz. Dolayısıyla yıl boyunca kullandığımız kilit parke ve bordürümüzü kendi ekip ve ekipmanlarımızla üreteceğiz. Günde 1200 metrekare kilit parke taşı veya 1300 mtül bordür taşı üretimi yapabilecek tesisimiz böylece yılda ortalama 300 bin metrekare kilit parke taşı veya 325 bin mtül bordür taşı üretilebilecek. Belediyemizin taş ihtiyacının karşılanması için önemli bir görev üstlenecek tesisimiz sayesinde piyasaya göre yılda yüzde 20’nin üzerinde bir tasarruf sağlayacağız” dedi.

10 bin metrekarelik de parke stok alanı var

Günlük 1200 metrekare kilit parke taşı veya 1300 mtül de bordür üretebilen tesisin, 10 bin metrekarelik de parke stok alanı var. Karatay Belediyesi’ne yılda en az yüzde 20’nin üzerinde bir oranda tasarruf da sağlıyor. Üretim Beton Parke ve Bordür Makinası ile gerçekleştirilirken, önümüzdeki dönemlerde sayısı artırılacak makinalarla tesiste daha çok çeşit, ebat ve renklerde kilit parke ve bordür taşının üretimi mümkün hale gelecek.