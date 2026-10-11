Konyalı iş adamı Ali Koçak oğlunu evlendirdi

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Ali ve Hatice Koçak çiftinin oğulları Abdurrahman Koçak, Havva ve Dursun Karakaya çiftinin kızları Elif Karakaya ile hayatlarını birleştirdi.

Diltaş Düğün ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen törende, genç çiftin nikahını Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş kıydı. Çiftin nikâh şahitleri arasında AK Parti Konya Milletvekili Hakan Özer, Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen,OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, MÜSİAD Başkanı Osman Ulular yer aldı.

Ailelerin yakınları, dostları ve iş dünyasından çok sayıda davetlinin katıldığı törende, Abdurrahman ve Elif çifti mutluluğa ilk adımlarını attı. Düğünde misafirlere geleneksel Konya pilavı ikram edildi.