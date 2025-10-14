Konyalı İş İnsanı Kerim Kaya, genç yaşta iki markaya yön veriyor

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Henüz 23 yaşında olmasına rağmen ticaretin hem geleneksel hem de dijital kanadında önemli adımlar atan Işıltı Park Yönetim Kurulu Başkanı ve Çelikkayalar Yönetim Kurulu Üyesi Kerim Kaya, girişimcilik yolculuğuyla iş dünyasında dikkatleri üzerine çekiyor. Kaya, babasının temellerini attığı geleneksel ticareti e-ihracat, üretim ve hızlı teslimat teknolojileriyle birleştirerek iki markayı da yeni bir döneme taşıyor.

Ticarete 14-15 yaşlarında, babasının yanında bir öğrenci olarak başladığını dile getiren Kerim Kaya, bu dönemi, modern girişimcilik ruhunun temellerini attığı bir ‘çıraklık’ dönemi olarak tanımlıyor. Manav, şarküteri ve kasaplık gibi iş kollarında tecrübe edinerek, işin mutfağını erken yaşta öğrendiğini söyleyen Kaya, arkadaşlarının gezdiği yaşlarda, hafta sonları ve okul sonrası ticareti öğrenmeye odaklandığını ve 17-18 yaşında mağaza şefliği yaparak erken sorumluluk aldığını belirtti.

E-ticaretten e-ihracata uzanan adım

Perakende deneyimini dijital platformlara taşıyan Kaya, ailesinden bağımsız olarak kurduğu girişimle e-ihracata yöneldi. Kozmetik, temizlik ve mutfak gereçleri gibi ürünleri Amerika, Kanada ve İngiltere’ye ihraç eden Kaya, “E-ticarette eksikliğimizi fark ettim. 81 şehre ürün dağıttık, küresel firmalarla çalıştık. Bu süreç bana sadece teknik bilgi değil, uluslararası vizyon kazandırdı” ifadelerini kullandı.

Işıltı Park’ta yeniden doğuş

Kaya’nın girişimcilik yolculuğundaki en büyük adım, 2024 yılı Ağustos ayında Işıltı Park’ı devralmasıyla başladı. Devralındığında 5 bin metrekare olan fabrika, yapılan yatırımlarla 15 bin metrekareye çıkarıldı. Tesisin makineleri yenilendi, üretim altyapısı güçlendirildi. Bugün fabrikanın üretiminin yüzde 80’i ihracata yönelmiş durumda.

Işıltı Park, 36 ülkeye ihracat yaparken, aynı zamanda TOKİ ve Emlak Konut projelerine de tedarik sağlıyor. Şirket, yaklaşık 100 kişiye istihdam edildiğini söyleyen. Kaya, “Aslında Işıltı Park yeniden doğdu diyebiliriz. Hedefimiz, üretimde kaliteyi artırarak dünya pazarında daha güçlü bir marka olmak” dedi.

Çelikkayalar’da dijital dönüşüm

Sadece üretimde değil perakendede de dönüşüm başlattıklarını belirten Kaya. “Çelikkayalar bünyesinde “Darkstore” sistemini hayata geçirerek teslimat süreçlerini dijitalleştirdik. Şu an Darkstore olarak ayırdığımız bir şubemiz var. Yapay Zeka destekli sistemle Konya genelinde hızlı ve normal teslimat olmak üzere iki kademeli hizmet veriyoruz. Hızlı teslimatta siparişleri 20-25 dakika içinde müşterilere ulaştırarak perakende sektöründe verimliliği artırıyoruz” şeklinde konuştu.

Geçmişin tecrübesiyle geleceği inşa ediyor

Kendisini sadece “başarılı bir babanın oğlu” olarak görmediğini belirten Kaya, “Aile şirketlerinde en büyük hata, babalar gibi olmaya çalışmak. Ben onların tecrübesinden yararlanıp üzerine kendi vizyonumu koymak istiyorum. Böylece hem köklü hem yenilikçi bir yapı kurabiliriz.”

Liverpool’da aldığı dil eğitimi ve KONSİAD gibi iş dünyası kuruluşlarında edindiği tecrübelerle vizyonunu genişlettiğine de değinen Kerim Kaya, “Yeni nesil ticaret, geçmişin tecrübesiyle geleceğin dijital aklını buluşturmakla mümkün” diyerek sözlerini tamamladı.