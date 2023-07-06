Konyalı sanayicilere Kuzey Makedonya pazarı anlatıldı

BURCU SUNA/KONYA

Konya Sanayi Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jovan Manasijevski, KSO Yönetim Kurulu Üyesi Celalettin Yılmaz, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Konya Fahri Konsolosu Ahmet Ziya Gündüz ile Konyalı sanayiciler ve iş yeri temsilcileri katıldı.

Makedonya ile ticari ilişkilerimizi artırmak istiyoruz

Toplantının açılışında konuşan KSO Yönetim Kurulu Üyesi Celalettin Yılmaz, Konya’nın yatırım ve üretim potansiyeline yönelik bilgiler verdi. Türkiye’nin öncü sanayi üretim merkezlerinden biri haline gelen Konya’nın, 190’dan fazla ülkeye yıllık 3 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğini kaydeden Yılmaz, Kuzey Makedonya’nın bu ülkeler içerisinde 52. sırada yer aldığını söyledi. Konya’nın, Kuzey Makedonya ile daha fazla iş birliği yapmak istediğini dile getiren Yılmaz, “Kültürel ve tarihi bağlarımızın güçlü olduğu Kuzey Makedonya ile maalesef istediğimiz ticaret hacmini yakalayabilmiş değiliz. Öyle ki, Konya olarak geçtiğimiz yıl Makedonya’ya sadece 12 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu gerçekten çok düşük, geliştirilmesi, artırılması gereken bir rakam. Biz geçmişten gelen tarihi ve kültürel bağlarımızı, ticarete daha fazla yansıtmak istiyoruz. Bugünkü toplantının yeni iş birliklerine vesile olmasını diliyorum” dedi.

Kuzey Makedonya’nın avantajlarından yararlanın

Daha sonra konuşan Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jovan Manasijevski, Konyalı sanayicileri Kuzey Makedonya’ya davet etti. Türk şirketlerinin Kuzey Makedonya’daki varlığının, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler açısından önemli olduğunu vurgulayan Büyükelçi Manasijevski, “Son yıllarda Türkiye Kuzey Makedonya’nın en büyük 8. ortağı olmuş durumda. Konyalı iş insanlarını da gelecekteki iş planlarınız için Kuzey Makedonya’nın sunduğu fırsat ve avantajları değerlendirmeye davet ediyorum. Büyükelçilik olarak bizlerin, sizin ortağınız olduğunuzu bilmenizi isterim. Ben ve meslektaşlarım iş planlarınızı gerçekleştirme sürecinde sizlere tam destek sağlamak ve süreci kolaylaştırmak için hizmetinizde olacağız” diye konuştu.

Yatırımcılar için cazip fırsatlar bulunuyor

Açılış konuşmalarının ardından Kuzey Makedonya Ankara Büyükelçiliği Ekonomi Danışmanı Susana Tuneva, Kuzey Makedonya’daki yatırım fırsatlarını içeren bir sunum gerçekleştirdi. Kuzey Makedonya’nın yabancı yatırımcılar için cazip teşvik paketleri sunduğunu, şirket kurulumunun 4 saat gibi kısa bir zamanda tek noktadan gerçekleştirildiğini söyleyen Tuneva, ülkelerinin iş yapma kolaylığı sıralamasında dünya genelinde 17., Avrupa sıralamasında 4. sırada yer aldığını dile getirdi. Kuzey Makedonya’da çok uygun fiyatlar ile sanayi arazileri imkanları bulunduğunu kaydeden Tuneva, makine ve otomotiv endüstrisinin, tıbbi cihazlar ve ilaçların, tarım ve gıda işleme, enerji, tekstil ve giyim, turizm, gayrimenkul ve alt yapı ile finans sektörlerinin ülkelerindeki fırsat barındıran sektörler olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından, katılımcıların soruları cevaplandırıldı.