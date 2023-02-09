Konyalı sanayicilerin yardım eli deprem bölgesinde

Burcu SUNA



KONYA - 10 İl’de yıkıcı etki gösteren depremin şiddeti ve kapsamı itibariyle dünyanın en sarsıcı depremlerinden birisi olarak tarihe geçtiğini vurgulayan Başkan Büyükeğen, Konya Sanayi Odası olarak deprem bölgesinin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

KSO’dan 10 tır insani ve teknik yardım

Başkan Büyükeğen, Konya Sanayi Odası’nın deprem bölgesine gönderdiği yardımlarla ilgili şu bilgileri verdi: “Konya Sanayi Odası olarak, 10 ilimizi etkileyen depremin ardından hızla koordine olduk. İlk iş olarak, Konyalı sanayicilerimizin olağan üstü destekleriyle insani yardım araçlarımızı hazırladık.

Şu ana kadar; ekmek, su, hazır gıda, battaniye, yatak, yorgan, yastık, çocuk bezi, jeneratör, elektrikli ısıtıcı, hilti gibi insani yardımlarımızı ve teknik ekipmanları içeren 10 TIR’ımızı bölgeye sevk ettik. Bütün araçlarımız deprem bölgesine ulaştı ve ilk günden bu yana koordinasyon için bölgede olan Yönetim Kurulu Üyemiz Kemal Özarpa’nın koordinasyonunda dağıtıldı. Başlattığımız yardım kampanyasına destek olan tüm sanayicilerimize yürekten teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki, sanayicilerimizin kampanyamıza destekleri sürecek. İnşallah yaralarımızı birlikte saracağız.”