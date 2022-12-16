Konyalı ünlü iş adamı hayatını kaybetti
Ateşpar ve Agromaster Tarım Makineleri Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Büyükateşli, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.
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İbrahim ÇİÇEKÇİ
KONYA - Konya tarım makineleri sektörünün duayen iş adamlarından Ateşpar ve Agromaster Tarım Makineleri Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Büyükateşli, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Merhum Kamil Büyükateşli’nin cenazesi bugün Cuma Namazı’na müteakip Üçler Mezarlığı’nda toprağa verilecek.