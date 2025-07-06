Konyalı ünlü iş insanı Kazım Öztürk kızını evlendirdi

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

İkonia Garden Düğün ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen nikah ve düğün töreni, Konya protokolünden ve iş dünyasından çok sayıda davetliyi bir araya getirdi.

Genç çiftinevlilik cüzdanını AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan takdim etti. Samimi ve zarif atmosferiyle dikkat çeken düğün, davetlilerden tam not aldı.