Konya’nın en büyük odası sandık başına gidiyor

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MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya iş dünyası, Konya Ticaret Odası’nın (KTO) yeni dönemini belirlemek üzere 3 Ekim Cumartesi günü sandık başına gidecek. KTO-TÜYAP Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek seçimlerde oda üyeleri, meslek komiteleri ile meclis üyelerini belirleyecek. Oy verme işlemi 09.30’da başlayacak ve 17.00’de sona erecek.

Yaklaşık 40 bin üyeyi ilgilendiren seçimlerde 72 meslek komitesinin yanı sıra yeni dönem meclis yapısı da şekillenecek. Bu dönem seçilecek meclis üyesi sayısının 158’den 143’e düşmesi dikkat çekerken, komitelerin önemli bölümünde mevcut KTO Başkanı Selçuk Öztürk’ün başını çektiği Sarı Liste tek liste olarak seçime giriyor.

KTO’da başkanlık için de mevcut Başkan Selçuk Öztürk dışında başka bir aday bulunmuyor. 2011 yılından bu yana KTO Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Öztürk, yeni dönemde de başkanlık için tek aday konumunda.

3 Ekim’de yapılacak seçim, KTO’da yeni dönemin ilk aşamasını oluşturacak. Sandıktan çıkacak meslek komitesi ve meclis üyelerinin ardından oda yönetiminin oluşturulmasına ilişkin seçim süreci devam edecek.