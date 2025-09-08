Konya’nın en büyük ve kapsamlı Bosch Car servisi açıldı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Profesyonel araç bakım, tamir ve onarım noktasında dünya genelinde hizmet veren Bosch Car’ın Konya’daki en büyük ve kapsamlı servisi açıldı. Adana Çevreyolu’nda (Ticaret Borsası yanı) açılan Konmas Bosch Car Servisi’nde elektronik arıza tespiti, periyodik bakım, mekanik onarım, elektrik onarım, kaporta, boya, lastik, detaylı temizlik ve sigorta hizmetleri profesyonel ekip tarafından veriliyor.

Arıza tespitlerinde son teknoloji sistemler kullanılırken, tüm işlemlerde Bosch onaylı orijinal parçalar tercih ediliyor. Konmas Motorlu Araçlar, bu yönüyle yalnızca araç onarımı değil, garantili ve sürdürülebilir bir servis deneyimi sunmayı hedefliyor.

"Tüm araçlara, garantiyi bozmadan hizmet veriyoruz”

Servis hakkında açıklamalarda bulunan Konmas Motorlu Araçlar Bosch Car Kurucu Ortağı Mehmet Akdeniz, 2 bin 500 metrekarelik dev bir servis konseptini Konya’ya kazandırdıklarını belirtti. Akdeniz, Aktürk, yapılan işlemlerin araç garantisini bozmadığını vurgulayarak: “Servisimiz Almanya merkezli Bosch Car Service tarafından yetkilendirilmiş durumda. Kullandığımız tüm parçalar orijinal ve garantili. Bu nedenle burada yapılan işlemler aracın garanti kapsamını etkilemiyor. Tüm marka ve modellere, tek çatı altında hizmet verebiliyoruz.”

Yol yardım ve şehir dışı garantisi

Konmas Motorlu Araçlar, yol yardım hizmeti ve şehir dışından gelen araç sahiplerine sunduğu destekle de fark yaratıyor. Aktürk, herhangi bir Bosch Car Service noktasında işlem gören bir aracın Konya’da arıza vermesi halinde, bu onarımın ücretsiz olarak yapılabildiğini belirterek şunları ekledi: “Bosch Car Service ağı içinde hizmet alan bir araç sahibi, örneğin İstanbul’da servis alıp Konya’da arıza yaşarsa, biz bu arızayı ücretsiz olarak gideriyoruz. Bunun dışında, arıza anlarında müşterilerimize çekici ve yol yardım araçlarımızla 7/24 destek sunuyoruz.”

Yetkili Servis Standartlarında hizmet

Konya’daki birçok servisten daha uygun maliyetlerle hizmet verdiklerini söyleyen Akdeniz, müşteri memnuniyetini esas aldıklarını ifade etti. Akdeniz, “Amacımız kaliteli hizmeti daha ulaşılabilir hale getirmek. Geri dönüşlerde en çok memnun kaldığımız konu da bu. İnsanlar hem Bosch standartlarında hizmet alıyor hem de ekonomik olarak zorlanmıyor. Yetkili servis standartlarında hizmet veriyoruz” diye konuştu.

Sosyal alanlar dikkat çekiyor

Akdeniz, servis alanında yer alan sosyal donatılar bahsederek: “Müşterilerin uzun süreli işlemlerde bekleyebileceği dinlenme salonu ve çocuk alanıyla kullanıcıların konforunu ön planda tutuyoruz” dedi.

Kaplama ve boya koruma işlemleri de mevcut

Konmas Motorlu Araçlar, bakım-onarım hizmetlerinin yanı sıra araç kaplama ve PPF (Paint Protection Film) uygulamaları da gerçekleştirdiklerini ekleyen Aktürk, “Bu hizmet, özellikle aracının dış görünümünü korumak ve kişiselleştirmek isteyen sürücülerden ilgi görüyor” ifadelerine yer verdi.