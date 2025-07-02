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Konya’nın ihracatı, haziranda yüzde 4,2 arttı

Türkiye’nin önde gelen sanayi merkezlerinden biri olarak ihracat performansıyla dikkat çekmeye devam eden Konya, 2025 yılının Haziran ayında 242,24 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Yılın ilk yarısındaki toplam ihracat ise 1,64 milyar dolar oldu.

Haber Merkezi
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Konya’nın ihracatı, haziranda yüzde 4,2 arttı
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MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Haziran ayı ihracat verileri Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe tarafından İstanbul'da açıklandı. Açıklanan verilere gör Konya’nın Haziran ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,2 artarak 242,24 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yılın yarısındaki toplam ihracat ise 1,64 milyar dolar oldu. 

“Konya yeni başarılara yelken açacak”

İhracat rakamlarnı değerlendiren Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, “Konya’mızın ihracatı Haziran ayında yüzde 4,2 arttı. Böylece yılın ilk yarısında 1 milyar 640 milyon doları aştık. İhracat artışlarımız devam edecek ve Konya’mız yeni başarılara yelken açacak. Tüm ihracatçılarımızı ve çalışanlarını tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı. 

“Çalışmaya devam edeceğiz”

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk ise ihracatçı firmaları tebrik ederek, "Konya'nın Haziran ayında ihracatı yüzde 4,17 arttı. Aylık ihracatımız Haziran'da 242,24 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2025'in ilk yarısında ihracatımız 1,64 milyar dolar oldu. İhracat yapan tüm firmalarımızın temsilcilerini ve çalışanlarını tebrik ediyorum. Şehrimizin üretim ve dış ticaret potansiyeli ile yılın ikinci yarısında daha yüksek oranda ihracat yapması için çalışmaya devam edeceğiz" dedi

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