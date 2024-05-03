Konya’nın ihracatı nisanda 244 milyon dolar oldu

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Türkiye'nin önemli sanayi merkezlerinden biri olan Konya, Nisan ayında ihracat performansında önemli bir artış yaşadı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın açıkladığı verilere göre, Konya'nın ihracatı bir önceki yılın Nisan ayına kıyasla yüzde 1,3'lük bir artış göstererek 244,85 Milyon dolar oldu. Bu artış, Konya'nın ekonomik gücünü ve ihracat potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.

“Türkiye ortalamasının üzerinde”

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk ve Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Mustafa Büyükeğen, Nisan ayı ihracat rakamlarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar ile değerlendirdi.

KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen tüm Konya sanayicilerine ve çalışanlarına teşekkür ederek, “Konya'mız 9 günlük bayram tatiline rağmen Nisan ayı ihracatını, Türkiye ortalamasının çok üzerinde artırdı. İhracatını Nisan'da yüzde 1,3 artıran Konya’mız, Ocak-Nisan'da yüzde 5,3 artış ile 1 milyar 95 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi” dedi.

“Devlet desteklerinden daha fazla faydalanılmalı”

KTO Başkanı Selçuk Öztürk ise yaptığı paylaşımda, “Konya'nın Nisan ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 artışla 244,85 milyon dolar oldu. İlk dört aylık ihracatımız da 1,095 milyar dolara ulaştı. İhracatımızın kesintisiz artışını Nisan ayında da sürdüren tüm tüccar, sanayici ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. İhracatçı üyelerimize, pazar paylarının ve ihracat miktarlarının artması için devletimizin sunduğu teşvik ve desteklerden daha fazla faydalanmalarını tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.