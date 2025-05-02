Konya'nın ihracatı Nisan’da artışa geçti

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2025 yılının ilk dört ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Açıklanan verilere gör Konya’nın Nisan ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,43 artarak 264,14 milyon dolar oldu. Nisan ayında en çok Almanya’ya ihracat yapan Konya’nın, 2025'in ilk 4 aylık ihracat rakamı ıse 1,08 milyar dolara ulaştı.

İhracat verilerini değerlendiren Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, “Nisan'da Konya'nın ihracatı yeniden artışa geçti. 2025 yılı Nisan ayı ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,43 artarak 264,14 milyon dolar oldu. 2025'in ilk 4 aylık ihracat rakamı da 1,080 milyar dolara ulaştı. Şehrimizin önümüzdeki aylarda daha yüksek oranda ihracat artışı kaydedeceğine inanıyoruz. Tüm ihracatçı firmalarımıza başarılı çalışmalar diliyorum” dedi.

Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Konya’mızın ihracatı Nisan ayında yüzde 8,4 arttı. Böylece yılın ilk 4 ayındaki ihracat rakamımız 1 milyar 80 milyon doları geçti. Tüm ihracatçılarımızı ve çalışanlarını kutluyor, başarılarının artarak devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.