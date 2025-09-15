Konya’nın Irak ile ticari bağları güçleniyor

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya Ticaret Odası’nın Bağdat ve Erbil’de düzenlediği İnşaat ve yapı Malzemeleri Sektörü Ticaret Heyeti organizasyonu tamamlandı. Yoğun katılımla gerçekleşen program kapsamında Konya’dan 22 firma temsilcisi, Iraklı firmalarla toplamda 566 iş görüşmesi yaparak, Konya-Irak ticari ilişkilerinin gelişimine katkı sundu. Organizasyon kapsamında Konya Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan ile birlikte Irak İmar, İskân, Belediyeler ve Kamu İşleri Bakanı Bengin Rekani’yi ziyaret etti. Görüşmede inşaat ve yapı malzemeleri sektöründe ortak projeler üzerine istişarelerde bulunuldu.

Bağdat’ta üst düzey temaslar

Programın ilk durağı Bağdat’ta, KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk ve KTO Yönetim Kurulu’ndan oluşan Heyet, Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan ile birlikte Irak İmar, İskân, Belediyeler ve Kamu İşleri Bakanı Bengin Rekani ile Bağdat Valisi Atwan Al Atwani’yi ziyaret etti. Görüşmelerde inşaat ve yapı malzemeleri sektöründe ortak projeler üzerine istişarelerde bulunuldu. Ayrıca Irak-Türkiye İş Konseyi Başkanı Cafer Hamdani ve Ticaret Müşavirleri ile yapılan görüşmelerde Irak pazarının geleceğine dair değerlendirmeler yapıldı. Konya Ticaret Odası tarafından Bağdat’ta düzenlenen İnşaat ve yapı Malzemeleri Sektörü İkili İş Görüşmeleri (B2B) programında Oda üyeleri 69 Iraklı firma ile 240 iş görüşmesi gerçekleştirdi.

Erbil’de yoğun ilgi

Programında Erbil ayağında ise Konya’dan katılan firmalar, 74 Iraklı firma ile 326 iş görüşmesi gerçekleştirdi. Programa, KTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Lütfi Can Başaran, Yönetim Kurulu Üyeleri Ramazan Erkuş ve Serhat Yaya da katılım sağladı. Türkiye Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, IKBY Ticaret ve Sanayi Bakan Yardımcısı Sarwar Kamal Hawari ve Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Gaailan Haji Saeed organizasyonu ziyaret ederek Konya heyetiyle bir araya geldi. Yoğun katılımla gerçekleşen B2B programında Konyalı ve Iraklı firmalar arasında iş bağlantıları kuruldu.

“Konya’yı dünyaya açıyoruz”

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, programın ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Konya Ticaret Odası olarak düzenlediğimiz ticaret heyetleriyle şehrimizi uluslararası pazarlara açmaya devam ediyoruz. Irak’ta düzenlediğimiz bu program, üyelerimizin ihracat kapasitelerini artırmalarına ve yeni ticaret köprüleri kurmalarına önemli fırsatlar sundu. Bağdat ve Erbil’de toplamda 566 iş görüşmesinin yapılmış olması, Konya iş dünyasının dinamizmini ve girişimci ruhunu gözler önüne sermektedir. Irak pazarı; inşaat ve yapı malzemelerinden makineye, gıdadan tarıma kadar birçok sektörde işbirliği fırsatlarıyla öne çıkmaktadır. Biz de bu fırsatları Konya’nın üretim gücüyle buluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Odamız, şehrimizin dış ticaretteki vizyonunu genişleten, Konya’yı dünyaya taşıyan bir köprü olmaya devam edecektir.” Başkan Öztürk, organizasyona katkı ve desteklerinden dolayı Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Bağdat Ticaret

Müşavirleri Fatih Çelenk ve Bahadır Şanver, Erbil Ticaret Müşavirleri Kemal Bahadır ve Akın Ak’a teşekkür etti