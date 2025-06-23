Konya’nın önde gelen tarım makinesi üreticisi konkordato ilan etti

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Türkiye genelinde konkordato ilan eden firmalara bir yenisi daha eklendi. Konya’da 2002 yılından bu yana tarım ilaçlama makineleri üretimi yapan ve ürünlerini Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerine ihraç eden Lukas Makine ve Dış Ticaret Ltd. Şti., ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato başvurusu yaptı.

Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından yapılan duyuruda, Lukas Makine hakkında açılan konkordato davası sonucunda, 17 Haziran 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 ay süreyle geçici mühlet ve ihtiyati tedbir kararı verildiği bildirildi. Mahkeme, bu süreçte şirketin borçlarını yapılandırması için yasal koruma altına alındığını açıkladı.

Artan maliyetler kokordatoya zemin hazırladı

Lukas Makine, 10 bin metrekarelik üretim tesisinde ISO ve CE belgeli tarım makineleri üretiyordu. 70 kişilik uzman kadrosuyla çalışan firma, modern tarımda verimliliği artırmayı hedefliyor ve ihracat odaklı büyüme stratejisi izliyordu. Ancak artan maliyetler ve piyasadaki daralma, şirketin finansal dengesini sarsarak konkordato ilanına zemin hazırladı.

Mahkeme ayrıca, geçici konkordato komiseri olarak Mali Müşavir Abdulkadir Çetin’i görevlendirdi. İcra ve İflas Kanunu’nun 288. maddesi uyarınca, şirketin alacaklılarının konkordato mühletine itiraz edebilmesi için ilan tarihinden itibaren 7 gün süreleri bulunuyor. Bu süreçte dilekçe ile başvurarak konkordato şartlarının oluşmadığını gerekçeleriyle birlikte ileri sürebilecekler.