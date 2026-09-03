Konya’nın sekiz aylık ihracatı 2,3 milyar doları aştı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan Ağustos 2026 ihracat verilerini değerlendiren Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Konya’nın Ağustos ayında 300 milyon 245 bin dolar ihracat gerçekleştirdiğini ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 artış kaydettiğini belirtti.

Yılın sekiz aylık dönemindeki artışın devam etmesini önemli bulduklarını belirten Öztürk, “2026 yılının ilk sekiz ayında ihracatımız 2 milyar 347 milyon dolara ulaşarak geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 arttı. Küresel ticarette rekabetin ve belirsizliklerin devam ettiği bir dönemde Konya iş dünyamız üretmeye ve dünya pazarlarında güçlü bir şekilde yer almaya devam ediyor. Yılın kalan döneminde de ihracatımızı artırmak, firmalarımızı yeni pazarlarla buluşturmak ve Konya’nın Türkiye ihracatından aldığı payı daha yukarı taşımak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.

Öztürk, “Üreten ve dünyaya açılan Konya iş dünyamızın ortaya koyduğu bu başarılı tabloda emeği bulunan tüm firma temsilcilerimizi ve çalışanlarımızı tebrik ediyor, şehrimiz ve ülkemiz ekonomisine sundukları kıymetli katkılar için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.