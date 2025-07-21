Konya’nın yeni odak noktası için dev protokol imzalandı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Tarihi dokusu ve doğal zenginlikleriyle Konya’nın en değerli bölgelerinden biri olan Meram’da konumlanan proje; kapsamı, fonksiyonu ve hedeflediği yaşam kalitesiyle şehirde dengeleri değiştirecek “yeni bir odak noktası” olmaya hazırlanıyor. Projenin ikinci ve üçüncü konut etaplarının yanı sıra, sosyal ve ticari alanları kapsayan AVM bölümünün de geliştirme sürecini üstlenen Aydın Yatırım Grup; kente sadece bir yapı değil, bütüncül bir yaşam vizyonu kazandırmayı hedefliyor.

“Hem estetik hem işlevsel bir merkez kazandırıyoruz”

Aydın Yatırım Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cihad Aydın, imzalanan protokolle ilgili yaptığı açıklamada “Konya, sahip olduğu üretim gücü, sanayi altyapısı ve güvenli yaşam ortamıyla Türkiye’nin önemli şehirlerinden biri. Bu potansiyele yakışan bir şehirleşme anlayışıyla, bölgeye hem estetik hem işlevsel yeni bir merkez kazandırıyoruz. Yapacağımız her detayda, yaşamı kolaylaştıran, insanı önceleyen, çağın ihtiyaçlarına cevap veren bir anlayış hakim olacak” dedi.

Projenin her detayı, modern mimari anlayışla ve sosyal dokuya uyumlu şekilde yeniden şekillendiriliyor. Yeni etaplar, konut ve ticari alanların yanı sıra yaşamı zenginleştiren sosyal donatılar ve geniş yeşil alanlarla desteklenecek. Aydın, bu yeni sürecin sadece bir inşaat değil, bölge için stratejik bir dönüşüm hamlesi olduğunu vurguluyor.

Yaşam kalitesini yükselten yeni bir merkez olacak

Meram’ın dokusuna entegre edilecek proje; modern konut birimlerinin yanı sıra alışveriş, ticaret, sosyal yaşam ve doğayla iç içe geniş yeşil alanlardan oluşacak. Bu yönüyle sadece bir yaşam alanı değil, aynı zamanda istihdam oluşturan, ticari canlılık sağlayan ve bölgenin yatırım değerini katlayan yeni bir cazibe merkezi olma özelliği taşıyacak.

Konya’ya değer katan stratejik bir hamle

Aydın Yatırım Grup’un güçlü sermaye yapısı, tecrübesi ve bugüne kadar başarıyla tamamladığı projelerden sonra üstlendiği yüksek bütçeli bu yatırım, sadece bugünü değil, Konya’nın gelecek 20 yılını da planlayan bir dönüşüm adımı olarak değerlendiriliyor. Proje tamamlandığında, sadece Konya’nın değil, Anadolu’nun yaşam kalitesi en yüksek eserlerinden biri olarak öne çıkacak.