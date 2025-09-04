Konya’nın yeni yaşam merkezi Locatepe Konutları olacak

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Birliksan Konut Yapı Kooperatifi’nin şehrin en güzel lokasyanlarından birinde inşaa edeceği Locatepe Konutları için geri sayım başladı. Selçuklu ilçesinde, Kelebekler Vadisi yakınında yapılacak proje 376 daireden oluşacak.

Lütfi Can Başaran, Mehmet Yenikaynak ve Osman Başaran gibi tanınmış iş insanlarının öncülük ettiği konut projesi, bölgeye değer katacak ikonik bir yaşam alanı olacak. Üye kayıtları tamamlanmak üzere olan Locatepe’nin projesi ünlü mimar Şerafettin Derin’in firması Derin Concept tarafından çizildi. İnşaat ise kısa sürede başlayacak.

376 dairelik eşsiz bir yaşam alanı inşaa edilecek

Proje hakkında detaylar veren, Locatepe Projesi Koordinatörü Osman Başaran, Konya’ya değer katacak bir yaşam alanı inşa edeceklerini söyleyerek, “Birliksan Konut Yapı Kooperatifi olarak çok özel bir konut projesini şehrimize kazandırıyoruz. Selçuklu’nun en güzel yeri olan Kelebekler Vadisi bölgesinde olacak projemiz 376 daireden oluşuyor. Arsamız Konya’nın tamamını gören eşsiz bir manzaraya sahip. Dairelerimizin 53 tanesi 3+1 ve bahçe katta yer alacak. Diğer 323 dairemizin tamamı 4+1 olacak. Üye kayıtlarına başladık ve tamamlamak üzereyiz. Projemiz çizildi. Yakında belediyeye ruhsat için başvurumuzu yapacağız. 2029 yılı sonuna da projemizi tamamlamayı öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Konya’ya değer katacak bir proje olacak”

Başaran, “Toplam arsamız 42 bin metrekare. Alternatifi olmayan bir peyzaj alanımız olacak. Hem iç detayları hem dış görünümü hem de sosyal donatıları ile oturanların özel hissedeceği bir proje yapıyoruz. Eşsiz Konya manzarası, kaliteli malzeme ve modern mimarinin birleştiği Locatepe Konutları, şehre değer katacak bir proje olacak” diye konuştu.