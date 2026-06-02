Konya’ya iki yeni köprülü kavşak geliyor!

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Tümosan Kavşağı’ndaki incelemelerinde yaptığı açıklamada, kavşakta trafiğin üst kotta ilerleyeceğini, tramvay hattının ise alt kotta Aslım Caddesi refüjüne bağlanacağını belirtti. Proje tamamlandığında Şehir Hastanesi–Stadyum Tramvay Hattı ile birlikte 21,1 kilometrelik yeni bir raylı sistemin hizmete alınacağı ifade edildi.

Tümosan Kavşağı ve Otogar Kavşağı’nda sürdürülen çalışmalar, yalnızca bir altyapı yenilemesi değil, aynı zamanda şehir trafiğinin yeniden kurgulanması olarak değerlendiriliyor. Proje kapsamında hem raylı sistemin hem de araç trafiğinin kesişmeden akacağı çok katmanlı bir ulaşım modeli hayata geçiriliyor.

Projenin en kritik noktalarından biri olan Tümosan Kavşağı’nda trafik üst kotta akarken, tramvay hattı alt kotta Aslım Caddesi refüjüne bağlanacak şekilde planlandı. Otogar Kavşağı’nda ise daha kapsamlı bir model uygulanıyor. Üç katlı olarak tasarlanan kavşakta hem tramvay hattı hem araç trafiği hem de bağlantı yolları birbirinden ayrılarak kesintisiz akış sağlanacak.

Otogar Kavşağı ve Tümosan Kavşağı’nda yürütülen çalışmalar tamamlandığında, Konya’nın en yoğun ulaşım akslarından biri olan bu bölgelerde trafik akışının önemli ölçüde rahatlaması, toplu ulaşımın ise daha hızlı ve kesintisiz hale gelmesi hedefleniyor. Uzun yıllar sonra Konya’da yeniden hayata geçirilen köprülü kavşak sistemi, kentte ulaşımda yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.