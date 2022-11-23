“Konya’yı 7,3 milyar liralık 20 projeyle ihya edeceğiz”

İbrahim ÇİÇEKÇİ



KONYA - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Türkiye’nin en büyük ihya projesi” olarak nitelendirdikleri “Dar-ül Mülk” projesinin tarihi şehir merkezinde 20 farklı kentsel yenileme, dönüşüm ve restorasyon çalışmasından oluştuğunu dile getirdi. Projenin detaylarıyla ilgili bilgi vermek amacıyla Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen programda ilk olarak Türk Ortaçağ Tarihçisi ve Yazar Erkan Göksu tarafından Dar-ül Mülk Konya’nın tarihçesi anlatıldı. Ardından söz alan Belediye Başkanı Altay, Konya’nın Çatalhöyük’le başlayan şehirleşme serüvenini; 10 bin yıldır aralıksız sürdüren; Hititler’den Roma’ya, Roma’dan Selçuklu’ya, Selçuklu’dan Osmanlı’ya ve Türkiye Cumhuriyeti’ne uzanan bir birikimle yükselen, adeta açık hava müzesini andıran bir görünümle devam ettirdiğini belirtti.

“Konya modeli belediyecilikle, büyük kazanımlar elde ettik”

“Bu kadim şehre ve ecdadımızdan bizlere miras kalan eşsiz zenginliklere en iyi şekilde sahip çıkmak, bizim için her şeyden önce bir vefa borcudur” diyerek sözlerine devam eden Uğur İbrahim Altay, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bu vefa borcunu ödemek ve hemşehrilerimizi en iyi hizmetlerle buluşturmak için gece gündüz demeden, yorulmak nedir bilmeden çalıştık, hizmet ürettik. Yaptığımız tüm çalışmaları ‘Konya modeli belediyecilik’ adını verdiğimiz, Konya’mızın tarihiyle, yarınlarına dair planlarıyla ve hayalleriyle şekillenen; insan odaklı yaklaşımı ve istikrarlı kalkınmayı esas alan hizmet anlayışımızla sürdürdük. ‘Konya Modeli Belediyecilik’ anlayışımız sayesinde, güzel şehrimiz Konya her alanda çok büyük kazanımlar elde etti. Özellikle imar faaliyetleri ve restorasyon çalışmaları konusunda, Konya’mızın ‘Dar-ül Mülk’ unvanına yakışacak, Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin kadim izlerini yansıtan pek çok projeyi birer birer hayata geçirdik.”

Uğur İbrahim Altay, 20 farklı çalışmadan oluşan proje hayata geçirildiğinde 7 milyar 321 milyon 800 bin TL harcanmış olacağını ifade etti. Altay, 2027 sonuna kadar hayata geçirecekleri projelerle Konya’yı yeniden ihya edeceklerini sözlerine ekledi.

20 proje yenilenecek

Uğur İbrahim Altay, “Dar-ül Mülk” projesi kapsamında yer alan dönüştürülecek 20 projeyi tek tek sayarak şunları söyledi: “Dar-ül Mülk projesi kapsamında projeler şu şekilde: Tarihi şehir merkezinde; Türbe Önü Kentsel Yenileme Projesi, Alaaddin Caddesi Cephe İyileştirme Projesi, Dar-ül Mülk Sergi Alanı, Tarihi Taş Bina Restorasyon Projesi, Depo No/4 (Tarihi Tekel Binası) Restorasyon Projesi, Şehir Konservatuvarı (Torans Binası) Restorasyon Projesi, Alaaddin Tepesi 2. Kılıçarslan Köşkü ve Kazı Alanı Projesi, Meydan Evleri Restorasyon Projesi, Mevlana ve Şems Evi İmar Projesi, Mevlana Caddesi Yenileme Projesi, Sarraflar Yer Altı Çarşısı Yenileme Projesi, Şehir Kütüphanesi İmar Projesi, Eski Sanayi Mektebi Restorasyon Projesi, Piri Mehmet Paşa Camii Civarı Kentsel Dönüşüm Projesi, Peynir Pazarı Kentsel Dönüşüm Projesi, Gevraki Han Yenileme Projesi, Larende Caddesi ve Tarihi Surlar Kentsel Yenileme Çalışması, Sırçalı Medrese Civarı-Sahipata Kentsel Dönüşüm Projesi, Şükran Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi, Türbe Arkası Kentsel Yenileme Projesi.”